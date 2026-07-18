Ghen tuông, ra tay sát hại ném bạn gái từ mái nhà xuống đất

Ngày 17/7, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1996) 19 năm tù về tội "Giết người".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm phải bồi thường cho nạn nhân 350 triệu đồng (gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 250 triệu đồng, gia đình Lâm đã khắc phục 20 triệu đồng) về các chi phí điều trị và tổn thất tinh thần.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm sau phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Lâm và chị Nguyễn Ngọc Minh Th. có mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, trong thời gian quen nhau, Lâm luôn nghi ngờ chị Th. có người khác, nên cả hai hay cự cãi.

Khoảng cuối tháng 11/2024, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Lâm vào bếp lấy nước rửa chén uống với ý định tự tử. Thấy chị Th. không ngăn cản, Lâm cho rằng chị không còn quan tâm đến mình nên lấy kéo đâm nạn nhân.

Khi chị Th. bỏ chạy khỏi khỏi căn hộ, trốn dưới mái nhà kế bên, Lâm liền trèo xuống, quật ngã và siết cổ nạn nhân rồi đẩy nạn nhân từ trên mái nhà (ở độ cao khoảng 7,5 m) xuống đất.

Sau đó, Lâm trèo qua các mái nhà bỏ trốn nhưng bị người dân phát hiện, vây bắt và giao cho cơ quan công an.

Chị Th. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, chị Th. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 64%.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. “Chỉ vì ghen tuông, bị cáo suýt cướp đi mạng sống của người mình yêu…!”, bị cáo trình bày, cúi đầu xin lỗi và mong thân nhân của bị hại tha thứ, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.vn