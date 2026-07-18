Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch cúm gia cầm H5N1 ở Nghệ An

Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở xã Hùng Châu được phát hiện từ ngày 20/6. (Ảnh: HC)

Theo Ủy ban nhân dân xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An, ngày 20/6, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên được phát hiện tại hộ ông Ngô Văn Đệ ở xóm Trường Thành.

Ngay sau khi có kết quả xác định virus H5N1, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý theo quy định, tổ chức khoanh vùng, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh và lấy mẫu giám sát các khu vực lân cận.

Đến ngày 15/7, toàn xã đã tiêu hủy hơn 17.000 con gia cầm của 7 hộ chăn nuôi tại 5 xóm, với tổng trọng lượng gần 1,9 tấn.

Lực lượng chức năng thu gom vịt đi tiêu hủy.

Song song với việc tiêu hủy, địa phương tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường; thu gom, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh; tiêm phòng bao vây; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hùng Châu, để siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, từ 0 giờ ngày 16/7, Ủy ban nhân dân xã Hùng Châu ban hành Chỉ thị tạm dừng toàn bộ hoạt động mua bán, thu gom, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, nghiêm cấm việc vận chuyển, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, gia cầm chết hoặc sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy gia cầm hoặc vứt xác gia cầm ra môi trường.

Ông Nguyễn Khánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hùng Châu thông tin, chính quyền đang tập trung mọi nguồn lực để khống chế ổ dịch. Theo thông tin, đây là dịch bệnh có khả năng lây sang người, vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan, không được giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh.

Tập quán chăn nuôi vịt thả đồng nên khó khăn trong việc kiểm soát, khoanh vùng.

Ông Đặng Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, ngay sau khi ổ dịch được phát hiện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An đã cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường phối hợp chính quyền xã Hùng Châu triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là địa bàn có số lượng gia cầm lớn, đặc biệt là đàn vịt chạy đồng thường xuyên di chuyển cho nên việc kiểm soát dịch bệnh rất phức tạp. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine tại một số khu vực từ đầu năm còn thấp, làm giảm hiệu quả phòng bệnh.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An khuyến cáo, chủng virus H5N1 đang xuất hiện là chủng lưu hành thông thường, tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan bởi có khả năng lây sang người nếu tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh, hoặc môi trường nhiễm mầm bệnh.

Đối với các địa phương có đàn gia cầm lớn, cần tăng cường giám sát, tiêm phòng đầy đủ, phát hiện sớm để xử lý ngay từ khi mới phát sinh, tránh để dịch lan rộng. Các lực lượng tham gia chống dịch phải thực hiện nghiêm quy định về bảo hộ lao động, sử dụng đầy đủ hóa chất khử trùng và tuân thủ quy trình tiêu hủy.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn