Xuất hiện 3 khu lăng mộ trái phép trên đất xã quản lý

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm chủ các công trình để xử lý, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết tháo dỡ nếu xác định vi phạm theo quy định.

UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của 3 khu lăng mộ được xây dựng trên diện tích đất trồng cây lâu năm do địa phương quản lý, sau khi người dân phản ánh dấu hiệu xây dựng trái phép.

Ông Phùng Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lộc cho biết, các công trình nói trên được phát hiện tại khu vực xóm Vĩnh Trinh. Đây là khu đất trồng cây lâu năm nằm giáp nghĩa trang phường Cửa Lò, trước đây chủ yếu được trồng keo.

Một trong những khu lăng mộ quy mô lớn được xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây khu vực này bất ngờ xuất hiện nhiều công trình lăng mộ quy mô lớn khiến dư luận băn khoăn. Người dân lo ngại nếu không được xử lý kịp thời sẽ tạo tiền lệ cho tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã tổ chức kiểm tra thực địa và xác định có ít nhất 3 khu lăng mộ được xây dựng trên phần đất trồng cây lâu năm.

Qua ghi nhận, công trình có quy mô lớn nhất rộng khoảng 336m², đã hoàn thiện phần móng, tường bao bê tông kiên cố, bên trong được san lấp đất, cát nhưng chưa có phần mộ nào được đưa vào.

Liền kề là một khu lăng mộ khác có diện tích hơn 190m², được xây dựng bằng đá xanh với quy mô bề thế. Tuy nhiên, bên trong hiện mới có một ngôi mộ được di dời về.

Công trình còn lại rộng gần 120m², đã được đổ móng bê tông bao quanh, trong khuôn viên có hai ngôi mộ được ốp đá trắng.

Sau quá trình kiểm tra, UBND xã Đông Lộc xác định cả 3 công trình đều được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, không đúng mục đích sử dụng đất.

Địa phương đã phát thông báo công khai, yêu cầu chủ các công trình đến làm việc với UBND xã trước ngày 23/7 để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo ông Phùng Ngọc Tú, việc tự ý xây dựng lăng mộ trên đất trồng cây lâu năm có dấu hiệu lấn chiếm đất và sử dụng đất sai mục đích. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình nếu đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã cũng cho biết khu vực xảy ra vụ việc nằm khá hẻo lánh, giáp bãi rác và nghĩa trang phường Cửa Lò, phía sau có rừng cây che khuất nên việc phát hiện hoạt động xây dựng trái phép gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đã thông báo rộng rãi tới người dân trong và ngoài địa phương. Nếu hết thời hạn đến ngày 23/7 mà không có người đến nhận và làm việc, xã sẽ thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Tú cho hay.

Theo UBND xã Đông Lộc, đây không phải lần đầu địa phương phát hiện tình trạng xây dựng lăng mộ trái phép. Trước đó, tại khu vực xã Nghi Thạch (cũ), chính quyền đã vận động người dân tự tháo dỡ một khu lăng mộ rộng khoảng 120m² sau khi xác định công trình được xây dựng không đúng quy định.

Khu lăng mộ xây bằng đá xanh với quy mô lớn được phát hiện tại xã Đông Lộc.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An cũng liên tiếp ghi nhận các trường hợp xây dựng lăng mộ trên đất công hoặc sử dụng đất không đúng mục đích.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, đất trồng cây lâu năm không được tự ý chuyển sang mục đích làm nghĩa trang hoặc xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc hình thành các khu lăng mộ quy mô lớn trên loại đất này không chỉ vi phạm quy định về sử dụng đất mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, tiềm ẩn nguy cơ lấn chiếm đất nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn