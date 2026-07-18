Vụ điểm toán bất thường tại Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 bài thi toán tốt nghiệp THPT 2026 đạt điểm 10. Ảnh: Nhật Nguyên

Ngày 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) theo Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào sáng nay (17/7) nữ giáo viên Nguyễn Thị Diệu Thuý (sinh năm 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn