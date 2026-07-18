Đình Bắc có bước ngoặt lớn trước thềm ASEAN Cup 2026

Trước thềm chiến dịch ASEAN Cup 2026, ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ khi giá trị chuyển nhượng của anh tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang định giá cầu thủ toàn cầu Transfermarkt, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) hiện đã chạm mốc 400.000 Euro (tương đương khoảng 11,9 tỷ đồng).

Mức định giá mới này đánh dấu bước nhảy vọt thêm 100.000 Euro so với lần cập nhật trước đó của chân sút xứ Nghệ. Với cột mốc 400.000 Euro, Đình Bắc chính thức san bằng giá trị chuyển nhượng với người đàn anh cùng CLB là Nguyễn Quang Hải. Qua đó, tiền đạo sinh năm 2004 vươn lên vị trí cầu thủ đắt giá thứ hai của đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, chỉ xếp sau tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son – người đang dẫn đầu với mức định giá 550.000 Euro.

Ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Sự tăng giá "phi mã" của Đình Bắc được xem là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải 2025/2026 thi đấu bùng nổ. Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam, tiền đạo trẻ này còn duy trì phong độ săn bàn ấn tượng để cùng CLB CAHN bước lên ngôi vương V-League 2025/2026 một cách đầy thuyết phục. Những đóng góp quan trọng trên sân cỏ đã giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, trong khi người đồng đội Quang Hải nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn