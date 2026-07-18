Bàn giao nhà tình nghĩa Xuân Yêu Thương mùa 8

Xuân Yêu Thương là hoạt động thường niên của Công ty CP Truyền Thông 24h Online. Trải qua 7 năm triển khai, Xuân Yêu Thương đã mang nhiều những món quà Tết đến với người dân những vùng còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2026, Xuân Yêu Thương bước vào hành trình năm thứ 8. Bằng sự nỗ lực của tập thể Công ty CP 24h Online và sự chung tay của các mạnh thường quân đã quyên góp được 8 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng trao tặng 8 gia đình gặp nhiều khó khăn trên địa bàn xã Minh Hợp.

Đại diện ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cùng đại diện nhà tài trợ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trương Thị Lại

Trước đó, vào ngày 24/1/2026, lễ khởi công xây dựng những căn nhà tình nghĩa này đã được Ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, chính quyền xã Minh Hợp và đại diện các mạnh thường quân tổ chức. Sau hơn 6 tháng thi công, giờ đây những căn nhà tình nghĩa này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại những mái ấm khang trang, sạch đẹp cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn tại xã Minh hợp.

Tại lễ bàn giao nhà, bà Hà Phương Anh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Hợp (Nghệ An) chia sẻ, chương trình “Xuân yêu thương” mùa thứ 8 do công ty Cổ phần Truyền thông 24h online tổ chức tại xã Minh Hợp, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ trao nhà tình nghĩa. Căn nhà là khởi đầu cho cuộc sống an cư của gia đình bà Lại

Ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Trương Thị Lại được hoàn thành và đưa vào sử dụng là kết quả của sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc. Đặc biệt là nghĩa cử cao đẹp của Công ty Cổ phần Truyền thông 24h Online, Công ty TNHH Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Thành Đô cùng các đơn vị đồng hành trong Chương trình “Xuân yêu thương” mùa thứ 8.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Hợp, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

"Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của quý cơ quan, đơn vị để ngày càng có nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống" - bà Phương Anh mong mỏi

Đại diện gia đình bà Trương Thị Lại chia sẻ: "Được đón nhận căn nhà khang trang, kiên cố gia đình rất vui và phấn khởi. Căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nguồn động viên lớn giúp gia đình có động lực để lao động, sản xuất hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai".

Xuân Yêu Thương mùa 8 đã trao 8 căn nhà tình nghĩa đến 8 gia đình khó khăn ở xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An

Đến thời điểm hiện tại, 8 căn nhà tình nghĩa của chương trình Xuân Yêu Thương đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình vào ở. "Những căn nhà đã được bàn giao là sự chung tay nỗ lực của không chỉ ban tổ chức chương trình mà còn là những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Hi vọng chương trình Xuân Yêu Thương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm để hành trình yêu thương của chương trình sẽ tiếp nối dài lâu mang thêm nhiều những món quà đến với các hoàn cảnh khó khăn", Ông Lê Văn Giáp, Giám đốc Công ty CP 24h Online, trưởng ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cho biết.

Một căn nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới đầy yêu thương. Và hành trình của xuân yêu thương vẫn sẽ tiếp tục mang thêm nhiều hơn nữa những niềm vui đến với người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: T. Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn