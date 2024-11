Nghệ An: 4 người mù trước nguy cơ thất nghiệp vì giá thuê nhà bị đẩy cao

Phản ánh với báo chí, anh Nguyễn Công Trường, trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, bản thân anh là một người mù, thị lực chỉ còn 1/10 cả hai mắt, hiện đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp do chủ nhà bất ngờ đòi giá thuê quá cao.

Theo tài liệu do anh Trường cung cấp, vào ngày 2/5/2022, anh ký hợp đồng thuê căn nhà tập thể rộng 60m2 tại số 38 Lương Thế Vinh, phường Trường Thi, TP Vinh với chủ nhà là bà Nguyễn Thị Dung trong thời hạn 5 năm.

Hợp đồng này thể hiện rõ giá cho thuê nhà là 4,5 triệu đồng/tháng, sau thời hạn 2 năm rưỡi thì điều chỉnh lên hoặc xuống 10% tùy theo giá thị trường.

Hợp đồng thuê nhà

Trong quá trình thuê tại đây, anh Trường đã cùng 3 người mù khác mở cơ sở tẩm quất để mưu sinh; đồng thời trả tiền thuê nhà đúng hạn.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2024, chủ nhà là bà Nguyễn Thị Dung thông báo với anh Trường, giá thuê nhà sẽ tăng lên 7 triệu đồng/tháng. Do không đồng ý với mức tăng này, anh Trường trình bày sẽ không có nguồn thu để trả vì làm ăn khó khăn, ngoài ra, mức tăng này cũng cao hơn mức 10% ghi trong hợp đồng.

Bất ngờ vào sáng 11/11, bà Dung cho người đến tháo dỡ hạng mục mái che phía trước căn nhà, nhằm gây áp lực để anh Trường và những người mù khác phải rời đi.

Phần mái che phía trước căn nhà cho thuê đã bị tháo dỡ. Ảnh: Quang Đại

Được biết, khu nhà tại đường Lương Thế Vinh mà bà Dung cho thuê là khu tập thể của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho biết, đây là tài sản trên đất đã bán cho các hộ cán bộ công nhân viên trước đây nên nay không có quyền can thiệp.

Còn theo Công an phường Trường Thi, đơn vị này không can thiệp do đây là việc dân sự, 2 bên tự thương lượng.

Trao đổi về vụ việc dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Lê Đình Việt - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đối với hợp đồng dân sự đã có hiệu lực, các bên liên quan phải thực hiện đúng các điều khoản đã giao kết. Trường hợp muốn tăng giá thuê nhà, chủ nhà phải trao đổi với bên thuê để thương thảo lại hợp đồng hoặc làm phụ lục hợp đồng. Trong khi bên thuê không chấp nhận mà chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã ký là không đúng.

"Đặc biệt, đây là trường hợp những người có khiếm khuyết về cơ thể thuê địa điểm để kinh doanh trong hoàn cảnh khó khăn, xét về tình về lý cách làm của chủ nhà đều không ổn", Luật sư Lê Đình Việt nói.

