'Ngấy' siêu xe tiền tỷ, nóc nhà của Hoàng Kim Khánh chọn BMW 428i

Trong giới doanh nhân, bà Phan Thị Mai, hay còn được biết đến với tên gọi Mai Lisa - vợ tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh, không chỉ nổi tiếng với độ mát tay trong việc kinh doanh ngành thẩm mỹ, mà còn gây sự chú ý với cộng đồng mạng bởi những chia sẻ rất chân thực về cuộc sống, những món quà tặng khủng dành cho chồng như siêu xe, đồng hồ đắt đỏ.v.v...

Trong garage xe của vợ chồng Mai Lisa hiện có quá nhiều siêu xe để chọn lựa để di chuyển, nhưng "nóc nhà" của đại gia Hoàng Kim Khánh chỉ thích quay video với McLaren Senna, Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista Spider hay Bentley Mulsanne EWB để úp lên mạng cho vui

Còn thực tế, để tìm người bạn đồng hành trên con đường từ nhà riêng đến chỗ làm, nữ doanh nhân này lại thích lái 1 chiếc xe mui trần BMW 428i màu hường đã được trang điểm lại nội thất và ngoại thất khá bắt mắt.

Có vẻ như người phụ nữ quê Hà Tĩnh không thích thú và ấn tượng lắm với việc cầm lái các siêu xe nên chỉ chọn 1 chiếc xe thể thao BMW 428i mui trần phù hợp với mình.

Rõ ràng, không chỉ bà Mai Lisa mà nhiều phái đẹp khác cũng bị rung động với các xe mang màu hồng như chiếc BMW 428i này, nó vừa nữ tính nhưng cũng đầy cuốn hút mỗi khi lái trên đường.

Nhìn vào chiếc BMW 428i mới thấy Hoàng Kim Khánh cưng vợ đến chừng nào khi chấp nhận bỏ phong cách cá tính, hầm hố của chiếc xe thể thao BMW 428i qua gói độ gần nửa tỷ đồng, để xe về ngoại hình nguyên bản và trang điểm từ trong ra ngoài với màu hồng nữ tính.

Chiếc BMW 428i của bà Mai Lisa cũng thường xuyên góp mặt cùng dàn siêu xe, xe thể thao, xe siêu sang, SUV và xe mô tô khủng của Hoàng Kim Khánh ra Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào tuần vừa qua.

Your browser does not support the video tag.

Video: Dàn xe trăm tỷ đồng của Hoàng Kim Khánh ra Phú Quốc.

Tác giả: Thảo Mai

Nguồn tin: kienthuc.net.vn