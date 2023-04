Phú Quốc kẹt xe gần 2 km vì đại gia 'bao đường' khai trương thẩm mỹ viện

Tối 8-4, hàng ngàn người dân cùng phương tiện giao thông đổ dồn về đường 30 Tháng 4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để theo dõi chương trình văn nghệ mừng khai trương chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa.

Chủ cơ sở này dựng hẳn một sân khấu hoành tráng ngay lòng đường 3 Tháng 4. Đây là con đường sầm uất nhất TP Phú Quốc với mật độ xe lưu thông nhiều nhất và thường xuyên xảy ra kẹt xe cục bộ vào những ngày cuối tuần, các dịp lễ - Tết.

Việc làm sân khấu tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa đã được dự báo sẽ kẹt xe nghiêm trọng

Công an TP Phú Quốc phải huy động nhiều cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự để điều tiết giao thông nhưng không xuể. Do sân khấu chiếm khoảng 1/3 lòng đường, cùng với hàng ngàn người dân đổ xô đến xem các ca sĩ, người mẫu đến từ TP HCM biểu diễn nên một đoạn đường kẹt cứng, phương tiện giao thông không qua lại được.

Dù cảnh sát giao thông đã chốt chặn ngay ngõ ra vào đường 30 Tháng 4 tại khu vực ngã 3 Hùng Vương – 30 Tháng 4, song các phương tiện giao thông vẫn nối nhau tiến về phía sân khấu biểu diễn, gây kẹt xe kéo dài gần 2 km trong nhiều giờ.

Mặc dù lực lượng cảnh sát đã rất nỗ lực nhưng vẫn không điều tiết nổi trước dòng người ngày càng đông tiến về sân khấu trên tuyến đường sầm uất nhất Phú Quốc

Cảnh tượng này khiến nhiều người dân Phú Quốc bức xúc và ngán ngẫm. 'Đường là để đi chứ không phải để dựng sân khấu biểu diễn. Bộ Giao thông Vận tải đã quy định rất rõ, không có cơ quan, đơn vị hoặc bất cứ ai được phép bao chiếm lòng đường' - ông Phạm Văn Chung, một người dân địa phương, bức xúc.

Chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa tại Phú Quốc thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa của doanh nhân Hoàng Kim Khánh (TP HCM).

Tình trạng kẹt xe càng lúc càng mất kiểm soát trên đường 30 Tháng 4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc đêm 8-4

Để tổ chức khai trương chi nhánh tại Phú Quốc, ngày 7-8, doanh nhân này cũng đã mang dàn siêu xe 20 chiếc thuộc các thương hiệu: Mercedes, Koenigsegg Regera, Porsche, Volkswagen, Mclaren Automotive, Lamborghini, BMW... từ TP HCM đến nhằm phục vụ sự kiện Roadshow trong 2 ngày liền và kết thúc bằng một chương trình biểu diễn văn nghệ trên đường phố.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin TP Phú Quốc, cho biết việc cấp phép biểu diễn chương trình văn nghệ cho đơn vị tổ chức sự kiện này là UBND TP Phú Quốc. 'Do đơn vị này đủ điều kiện tổ chức biểu diễn nên UBND TP đã có văn bản cho phép' - ông Trông nói.

Your browser does not support the video tag.

'Bao đường' tổ chức khai trương chi nhánh thẩm mỹ viện ở Phú Quốc

Tối cùng ngày, chúng tôi đặt vấn đề về việc đơn vị nào có thẩm quyền cấp phép cho Công ty TNHH Truyền thông sự kiện Thiên An (TP HCM) dựng sân khấu ngay lòng đường, bà Trần Mỹ Hiệp - Chủ tịch UBND phường Dương Đông - xác nhận đã được UBND TP Phú Quốc đồng ý chủ trương và có văn bản chấp thuận.

'Họ chỉ mượn (đường) tổ chức khai trương một lúc thôi rồi sẽ tự tháo dỡ. Việc này đã được UBND TP chủ trương cho phép và có văn bản chấp thuận' - bà Hiệp cho biết.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người lao động