Ngày mai, 16/9, nhiều trường ở các tỉnh 'tâm lũ' đón học sinh trở lại

Học sinh Trường tiểu học và THCS Minh Chuẩn (Yên Bái) ngậm ngùi khi sách vở hư hỏng do mưa lũ. (Ảnh: Báo Thanh niên).

35 học sinh Lào Cai thiệt mạng và mất tích, 410 gia đình giáo viên chịu thiệt hại nặng

Ngày 14/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi và Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến thăm hỏi, động viên ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai - Dương Bích Nguyệt cho biết: Tính đến ngày 13/9, có 35 học sinh của tỉnh thiệt mạng và mất tích, 15 học sinh bị thương do bão lũ.

Toàn ngành giáo dục Lào Cai có trên 600 hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão cần được hỗ trợ (nhà bị sập, bị ngập nước, sạt lở đất…). Riêng huyện Bảo Yên có 410 gia đình, có 3 giáo viên thuộc Phòng GDĐT thị xã Sa Pa bị thương tích phải nhập viện.

Khối THPT của tỉnh Lào Cai có 12/39 đơn vị trường bị ảnh hưởng của bão như sạt lở taluy, ngập úng... Trường bị ảnh hưởng nặng là THCS&THPT Bát Xát, 80m taluy sạt lở làm sập 16 phòng ở học sinh bán trú, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và đe dọa tiếp tục sạt lở vào khu nhà ký túc 4 tầng, nhà đa năng, nhà lớp học, cần được các đơn vị chứng năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi cho học sinh đi học trở lại...

Chia sẻ về những mất mát, thiệt hại của ngành Giáo dục huyện Bảo Yên, ông Bùi Minh Tuân - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết: Có 25 học sinh của huyện thiệt mạng do mưa lũ, trong đó 23 em từ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh; 410 gia đình giáo viên chịu thiệt hại do mưa lũ.

Cũng theo ông Bùi Minh Tuân, do học sinh, giáo viên chịu ảnh hưởng nặng nề, trường học khó khăn, giao thông chia cắt giữa các khu vực nên dự kiến mới có 30 trường học của huyện Bảo Yên cho học sinh đi học trở lại từ ngày 16/9, 43 đơn vị trường học còn lại dự kiến tổ chức học tập cho học sinh từ ngày 23/9.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ mất mát với cô giáo Trường Mầm non Phúc Khánh - nơi có hàng chục trẻ mầm non thôn Làng Nủ thiệt mạng (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Chia sẻ sâu sắc với mất mát, thiệt hại vô cùng to lớn không thể khắc phục trong “ngày một ngày hai” của ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh số tiền 1 tỷ đồng. Hỗ trợ cho gia đình học sinh thiệt mạng và mất tích mỗi trường hợp 10 triệu đồng; học sinh bị thương mỗi em 2 triệu đồng; học sinh bị thương và mất người thân được hỗ trợ 5 triệu đồng; giáo viên bị thương hỗ trợ 5 triệu đồng.

2 giáo viên cùng 8 học sinh của Yên Bái thiệt mạng, thiệt hại 45 tỷ đồng về cơ sở vật chất

Cũng trong ngày 14/9, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Nguyễn Thị Kim Chi dẫn đầu đã đến thăm và động viên ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, trao hỗ trợ cho số tiền 1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ gia đình giáo viên thiệt mạng mỗi trường hợp 30 triệu đồng, học sinh thiệt mạng mỗi trường hợp 10 triệu đồng, học sinh bị thương 2 triệu đồng, giáo viên bị thương 5 triệu đồng.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết, cơn bão số 3 gây ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến các cơ sở giáo dục, gia đình cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Có 2 giáo viên, 8 học sinh của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do mưa bão; 28 cơ sở bị ngập lụt, 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở... Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học, sách vở ước tính ban đầu khoảng 45 tỷ đồng.

Số học sinh bị mất/hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập ước khoảng 22.787, trong đó khối phòng GD&ĐT là 19.193, khối THPT là 3.594. Dự kiến kinh phí khoảng 11,5 tỷ đồng.

Tính đến sáng 13/9, toàn tỉnh Yên Bái có 152/442 trường từ mầm non đến phổ thông tổ chức đón học sinh đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục, đạt 35%.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh, toàn tỉnh sẽ cố gắng ngày 16/9 sẽ đưa học sinh đi học để đảm bảo thời gian năm học. Những trường thiệt hại nặng nề hơn dự kiến cho học sinh đi học từ ngày 18/9.

700 học sinh ở Cao Bằng vẫn chưa thể liên lạc được

Tại tỉnh Cao Bằng, sau đợt mưa lũ vừa qua, có 9 người thiệt mạng do mưa lũ, trong đó có 2 giáo viên và 7 học sinh, 1 học sinh bị thương. 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở. Từ tháng 8/2024, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã bị ngập úng rất sâu và kéo dài, đến giờ lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nên gây thiệt hại lớn.

Đến thời điểm hiện tại, 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa tổ chức học trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Hiện nay, chưa liên lạc được với gần 700 em học sinh do mất sóng điện thoại. Nhiều em không thể đến trường do địa hình chia cắt.

Trong chuyến thăm ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng ngày 14/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Thái Nguyên có 2 học sinh tử vong, ngành giáo dục thiệt hại hơn 23 tỷ đồng

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Phạm Việt Đức thông tin: Tính đến ngày 13/9, toàn tỉnh có 2 học sinh thiệt mạng, 93 trường bị thiệt hại do bão số 3 gây ra với ước tính thiệt hại khoảng hơn 23 tỷ đồng. Trong đó có 116 phòng học, 14 phòng chức năng, 2 nhà ở nội trú, 6 nhà ăn, 6 nhà bếp ăn và 79 công trình phụ trợ khác.

Tại Thái Nguyên, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên, các nhà trường chịu thiệt hại và gia đình có học sinh thiệt mạng do bão số 3.

Hơn 220.000 học sinh tỉnh Tuyên Quang phải nghỉ học vì mưa bão

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cũng đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.

Tại địa phương này, nước lũ dâng cao trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đã khiến nhiều địa bàn trong tỉnh ngập sâu, diện rộng. Có 456/456 trường học với 223.136 học sinh phải nghỉ học từ 7-11/9 để phòng, chống ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Đến ngày 13/9, toàn tỉnh còn 164/456 trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học do địa bàn một số nơi còn bị chia cắt; nhà trường tập trung vệ sinh trường, lớp; gia đình học sinh tập trung dọn dẹp, vệ sinh nhà ở sau lũ lụt.

Từ ngày 13/9, toàn tỉnh có 292/456 trường cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến từ ngày 16/9, 455/456 trường cho học sinh đi học trở lại. Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Chiêm Hóa dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ 23/9 để sửa chữa, khắc phục hệ thống điện, nước, nhà bếp và kí túc xá của học sinh do bị ngập sâu dài ngày.

Tác giả: Minh Trang

Nguồn tin: baophapluat.vn