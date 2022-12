Ngày gả chồng cho con gái, cha ngồi một mình trầm ngâm trong bóng tối khiến nhiều người mắt cay xè

Con cái dù lớn bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt cha mẹ, chúng vẫn luôn bé nhỏ, lúc nào cũng khiến mẹ cha lo lắng, đau đáu nghĩ về. Con gái lớn đến tuổi gả chồng, cha mẹ lại càng suy nghĩ nhiều hơn, tất nhiên cũng không thể nào tránh khỏi cảm xúc buồn thương, lo lắng rằng cô con gái bé bỏng mình một tay nuôi nấng, nay phải rời nhà mình về nhà chồng làm dâu.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip lại một khoảnh khắc của người cha khi có con gái sắp đi lấy chồng. Rạng sáng, chẳng hiểu vì sao bố trăn trở khó ngủ, ra bàn ngoài phòng khách ngồi một mình trầm ngâm. Đến khi cô dâu check camera phát hiện hình ảnh này cũng không kìm được nước mắt vì thấy thương người cha ấy vô cùng.

(Video: Người cha ngồi trầm ngâm một mình ở phòng khách trong những ngày con gái chuẩn bị về nhà chồng khiến ai nấy cũng cay khóe mắt)

Chủ nhân đoạn clip chia sẻ: "Hôm nay em mình mở cam xem lại ngày đám cưới của nó. Vô tình thấy 3h sáng bố chẳng ngủ, ra bàn ngồi một mình trong bóng tối như vậy, cả 2 chị em tự dưng thấy mắt cay xè. Những yêu thương chưa bao giờ bố nói thành lời...".

Đoạn clip đăng tải không có nhiều tình huống, không có đoạn hội thoại nào, cả clip chỉ là tiếng im lặng, cái nhìn xa xăm của cha nhưng đã khiến bao người xúc động.

Quả thực, tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái không gì có thể so sánh. Với cha, là người luôn giữ trên gương mặt sự nghiêm khắc, thậm chí là khó gần, chẳng mấy khi nói lời yêu thương. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng cha, cha thương con hết bất cứ điều gì.

Chúng ta - những đứa con với nhiều ước mơ, hoài bão, vừa lớn lên đã muốn tung đôi cánh tìm đến chân trời mới để tạo dựng công danh sự nghiệp. Thế nhưng, trên hành trình đi tìm ước mơ ấy, hãy luôn nhớ rằng, phía sau chúng ta vẫn còn cha mẹ - những người quan trọng nhất cuộc đời ta. Từ đó, hãy cố gắng dành thời gian quan tâm, chăm sóc; và đừng bao giờ ngại ngần bày tỏ lời yêu thương đến mẹ cha.

