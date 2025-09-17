Ngày 17/9/2025, đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An

Công ty Đấu giá hợp danh Đức Trí thông báo đấu giá tài sản Người có tài sản là Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An như sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 506, tờ bản đồ số 40, diện tích 338,0 m2, địa chỉ xóm Tân Thành, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (Nay là xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 368747, số vào sổ cấp GCN 02877 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 13/7/2022 mang tên ông Vũ Xuân Vinh và bà Đoàn Thị Mùi, địa chỉ TDP Yên Phú, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (Nay là phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An).

Giá khởi điểm: : 254.618.640 đồng (Hai trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm mười tám ngàn sáu trăm bốn mươi đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 08/9/2025 đến 11h00 ngày 15/9/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Trí - Số 37A, đường Nguyễn Tuấn Thiện, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước nộp vào Tài khoản số 118604359888 – Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh từ 08h00 ngày 08/9/2025 đến 17h00 ngày 15/9/2025.

Thơi gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 14h00 ngày 17/9/2025 tại Trụ sở Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, đường Nguyễn Đức Mậu, Khối Sỹ Tân, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá và các chi tiết khác, vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đức Trí - Số 37A, đường Nguyễn Tuấn Thiện, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0949259888

Nguồn tin: baodauthau.vn