Ngăn chặn xe trọng tải lớn đi vào đường ven biển né trạm thu phí

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường ven biển các huyện Lộc Hà và Nghi Xuân (Hà Tĩnh), (đường này vừa mới khánh thành, đưa vào sử dụng và được đánh giá là cung đường đẹp nhất Hà Tĩnh), thời gian gần đây hàng loạt xe trọng tải lớn, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc, xe container… nối đuôi nhau chạy trên tuyến đường này cả ngày lẫn đêm.

Phần lớn những chiếc xe này đều mang biển số ngoại tỉnh, mật độ lưu thông nhiều tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông rất lớn, đặc biệt là ở những đoạn đường có người và phương tiện lưu thông nhiều như đoạn qua địa phận xã Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Thành của huyện Nghi Xuân và đoạn qua thị tứ Thạch Châu, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà).

Công an Hà Tĩnh ra quân, quyết liệt xử lý tình trạng xe trọng tải lớn đi vào đường ven biển.

Để mục sở thị, những ngày cuối tháng 3, chúng tôi đã thị sát trên tuyến đường này, đoạn từ cầu Cửa Hội giáp ranh với tỉnh Nghệ An đến hết địa phận huyện Lộc Hà, với chiều dài gần 50km. Đúng như phản ánh của người dân, trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, phóng viên bắt gặp hàng chục xe trọng tải lớn, xe container, chủ yếu lưu thông theo hướng Nam - Bắc, nối đuôi nhau hướng cầu Cửa Hội thẳng tiến.

Theo tiết lộ của một tài xế khi người này tấp vào tiếp nhiên liệu ở một cây xăng cạnh tỉnh lộ, sở dĩ thời gian gần đây cánh tài xế đường xa truyền tai nhau để đi vào cung đường này là tránh được các chốt kiểm soát của CSGT trên tuyến quốc lộ 1A, đồng thời khi lưu thông qua cầu Cửa Hội sẽ không phải mất phí, tiết kiệm được 180.000 đồng mỗi lượt thay vì phải qua cầu Bến Thủy I và II theo quy định.

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ quần chúng, đích thân Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cùng với lãnh đạo Phòng CSGT và Công an các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân đã trực tiếp thị sát, kiểm tra trên tuyến đường này. Ghi nhận thực tế, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này, chú trọng kiểm tra về tải trọng, tốc độ của phương tiện, cũng như nồng độ cồn các lái xe. Thượng tá Lê Ngọc Sáng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, quá trình phối hợp xử lý, lực lượng chức năng nhận thấy, một số xe tải, xe container khi qua địa phận Hà Tĩnh, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến đầu tuyến tránh TP Hà Tĩnh tại vòng xuyến Đại học Hà Tĩnh tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên thì rẽ xuống tuyến đường ven biển.

Hoặc một số tài xế lưu thông hết đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh, đến ngã ba Thạch Long, huyện Thạch Hà thì không tiếp tục lưu thông theo tuyến quốc lộ 1A mà theo đường 15B, đi qua huyện lỵ Lộc Hà để vào đường ven biển, đi qua cầu Cửa Hội "né" trạm thu phí để đi cảng Cửa Lò hoặc tiếp tục hành trình ra các tỉnh phía Bắc.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, đây là tuyến đường đã được phân cấp nên chỉ có lực lượng CSGT Công an cấp huyện làm nhiệm vụ trên tuyến. Tuy nhiên, ngay sau khi có phản ánh về việc xe tải trọng lớn thường xuyên đi vào, Công an tỉnh đã chỉ đạo các Tổ công tác đặc biệt (liên ngành) 238 và 256, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với Công an cấp huyện để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên tuyến đường này.

Sau một thời gian đồng loạt ra quân, lực lượng chức năng bao gồm CSGT Công an các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân và các Tổ công tác đặc biệt đã tiến hành kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ, quá khổ, quá tải. Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng - Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, từ phản ánh của nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, Công an huyện Lộc Hà đã chỉ đạo Đội CSGT tăng cường quân số tuần tra kiểm soát, đồng loạt ra quân làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, chú trọng kiểm tra tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn đối với các phương tiện vận tải cỡ lớn lưu thông vào cung đường ven biển. Trong những ngày vừa qua, Đội CSGT đã bố trí 100% quân số làm việc 24/24h trong ngày. Trong đó, đặc biệt là vào đêm tối, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi lưu thông trên tuyến đường này", Thiếu tá Thắng cho biết.

Tương tự, tại cung đường này qua địa phận huyện Nghi Xuân, trong những ngày vừa qua lực lượng CSGT Công an huyện cũng đã lập các chốt để kiểm soát vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn, qua đó lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Anh Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện đơn vị đang gặp khó khăn trong quá trình xử lý về vấn đề trọng tải, vì cân tải trọng của đơn vị đã hỏng 4 năm nay, nhiều lần đề xuất được cấp kinh phí để thay thế thiết bị mới nhưng chưa được phê duyệt. Cùng với đó, đối với xe mang BKS Lào cũng chưa có chế tài để xử lý trong lĩnh vực này, bởi quy định của Việt Nam là cân trọng tải dựa vào kiểm định, nhưng xe mang BKS Lào lại không có kiểm định.

Hiện nay, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh vừa mới hoàn thành, đưa vào sử dụng nên chưa gắn camera giám sát tốc độ, việc quản lý trật tự ATGT cũng như các vi phạm về trật tự, an toàn xã hội được phân cấp cho lực lượng CSGT cấp huyện. Mặc dù vậy, trước tình trạng xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông vào tuyến đường này để "né" trạm thu phí cầu Bến Thủy I và II cũng như tránh sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Tổ công tác liên ngành tăng cường lực lượng, phối hợp tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

