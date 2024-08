Ngắm đại lộ nghìn tỷ phát triển kinh tế về phía biển Nghệ An

Giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND, với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, đi qua 3 địa phương, gồm Tp.Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, được khởi công giữa năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án là 36 tháng (tính từ giai đoạn 1).