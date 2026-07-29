Bí ẩn cuộc gọi cầu cứu trước khi mất tích của bé trai 15 tuổi, 10 ngày chưa có tung tích

Những ngày qua, thông tin bé trai L.V.M. (SN 2011, trú thôn 8, xã Hòa Sơn, Đắk Lắk) biệt tích hơn 10 ngày qua khiến dư luận đặc biệt quan tâm và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người liên tục chia sẻ thông tin về M. để mong bé trai có thể sớm trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 17/7, em M. đi vào khu vực rẫy, rừng gần nhà rồi mất liên lạc. Sau đó, người cha nhận được cuộc gọi từ em M. với nội dung cầu cứu, nói rằng đang ở trong rừng núi, rồi cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc được với em M. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm em M. tại nhiều khu vực đồi núi, rừng, rẫy trên địa bàn.

Bé trai L.V.M.

Trả lời phỏng vấn trên Tiền Phong, ông Huỳnh Viết Trung - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin về em L.V.M.

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho hay, trong những ngày qua, chính quyền địa phương cùng người dân đã tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm em M. Nhiều khu vực trên địa bàn và vùng lân cận đã được rà soát, tuy nhiên tung tích của em vẫn chưa được xác định.

Theo ông Trung, với thời gian mất tích kéo dài, vụ việc đang được phối hợp xác minh theo các hướng khác nhau, không chỉ dừng lại ở khả năng em đi lạc.

Hiện tình trạng của bé M. vẫn đang nhận được sự theo dõi của dư luận.

Tác giả: Hương Trà (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn