Tuyên án chung thân giám đốc và “cố vấn chiến lược” lừa đảo

Sau 2 ngày xét xử, chiều muộn ngày 29/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Ngô Sĩ Linh cùng 2 bị cáo lừa đảo và đưa hối lộ. Tổng số tiền Linh lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại lên tới hơn 127 tỷ đồng.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Sĩ Linh (SN 1994, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt Linh phải chấp hành là chung thân.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh.

Đồng phạm Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, cố vấn của Linh) bị phạt tù chung thân và Nguyễn Thế Tài (SN 1996) bị phạt 14 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Tài đang bị giam giữ trong một vụ án khác nên bị xét xử trực tuyến.

Về trách nhiệm dân sự HĐXX buộc Ngô Sĩ Linh và Nguyễn Hoài Nghĩa liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. Buộc Tài phải trả hơn 3 tỷ đồng cho Linh (do Linh đã có đơn tố cáo Tài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Ngoài ra, HĐXX còn buộc một người vừa là bị hại, vừa là nhà môi giới trong vụ án, hoàn trả số tiền hoa hồng cho Linh để bị cáo khắc phục cho các bị hại khác.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa.

Theo cáo trạng, Ngô Sĩ Linh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhà Tiến Phát, nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản; quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty này còn thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Linh đã ký nhiều Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên trước đây để kinh doanh Kios, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, dịch vụ cho thuê siêu thị, bãi xe, bán cà phê...

Dù biết nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng cho mục đích khác. Thời gian đầu, Linh chia lợi nhuận cho nhà đầu tư một vài tháng rồi không tiếp tục chia lợi nhuận và chiếm đoạt số tiền góp vốn.

Cáo trạng xác định, Linh đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê để chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa, với vai trò cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, được hưởng 0.25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh. Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/1 hợp đồng. Giúp sức cho Linh ký kết hợp đồng chiếm đoạt tiền của bị hại. Nghĩa hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, Linh đã tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị xử lý hình sự.

Khai nhận với CQĐT, Tài cho biết, bản thân không quen biết người nào làm lãnh đạo ở Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh… Khi biết Linh bị nhiều người tố giác liên quan đến Công ty Nhà Tiến Phát, Tài đã yêu cầu Linh đưa tiền để Tài nhờ người giúp. Tài liên hệ với Hà (không rõ thông tin, lai lịch) và được Hà giới thiệu là kiểm sát viên, có thể giúp Linh không bị khởi tố. Sau đó, Tài đã nhận 3 tỷ đồng từ Linh để chuyển cho Hà.

Cơ quan điều tra xác định, dù Tài khai đưa tiền cho đối tượng tên Hà nhưng không có tài liệu nào để chứng minh và không có ai chứng kiến sự việc, nên Tài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.vn