Năng lượng Xanh Hương Sơn đầu tư 500 tỷ đồng làm nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 160/QĐ-KKT chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 do Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Hương Sơn làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại xã Sơn Kim 1, khu vực thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - địa bàn miền núi phía Tây Hà Tĩnh. Công trình có công suất thiết kế 14 MW, gồm 2 tổ máy với công suất 7 MW mỗi tổ.

Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 dự kiến được đầu tư tại xã Sơn Kim 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh minh hoạ)

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án đạt 499,779 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất khoảng 9,835 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan trong vòng 9 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp có thêm 3 tháng để hoàn thiện hồ sơ giao đất, thuê đất.

Giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị dự kiến kéo dài 30 tháng kể từ thời điểm được giao hoặc thuê đất. Nếu triển khai đúng tiến độ, dự án có thể đi vào vận hành thương mại trong giai đoạn 2029 - 2030.

Dự án Thủy điện Hương Sơn 3 nằm trong danh mục các công trình năng lượng được tỉnh Hà Tĩnh đưa vào kế hoạch thu hồi đất năm 2026 tại xã Sơn Kim 1, với khu vực thực hiện tại thôn Hà Trai.

Việc chấp thuận đầu tư Thủy điện Hương Sơn 3 diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút dòng vốn vào lĩnh vực năng lượng. Trước đó, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III có tổng vốn hơn 51.400 tỷ đồng và công suất 1.500 MW, được xem là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh xác định năng lượng là một trong các trụ cột tăng trưởng kinh tế, bên cạnh công nghiệp chế biến chế tạo, logistics và dịch vụ cảng biển. Ngoài trung tâm năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh cũng chú trọng khai thác tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ ở khu vực miền núi Hương Sơn, Vũ Quang nhằm tận dụng lợi thế địa hình, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngân sách và việc làm cho người dân địa phương.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn