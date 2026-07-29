Chiêu lừa tinh vi của nữ giám đốc cùng người tình khiến hơn 200 người "sập bẫy", huy động 600 tỷ đồng

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, trú P.Hạp Lĩnh, Bắc Ninh; bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, trú P.Tân Tiến, Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Tuyên, Ngô Tiến Tiếp và Lê Thế Chín (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa.

Từ năm 2020 - 2021, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp của Nhung nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Thời điểm này, Nhung cùng Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, 2 đối tượng đã thuê nhà tại P.Tân Tiến mở văn phòng, treo biển công ty với mục đích tạo vỏ bọc nhằm huy động vốn từ các cá nhân để lấy tiền tiếp tục đầu tư trên sàn giao dịch Exness.

Để huy động vốn, Nhung chỉ đạo Tuyên (kế toán công ty) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho người tham gia như giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính).

Đồng thời, cam kết mức lợi nhuận từ 10 - 20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.

Toàn bộ số tiền huy động được chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý, chủ yếu sử dụng để giao dịch ngoại hối. Khi thua lỗ, các đối tượng tiếp tục lấy tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người trước.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm bị can đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được chi trả cho một số người. Đến khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Linh (theo Thanh niên, Vietnamnet)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn