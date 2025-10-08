Nếu đã cập nhật iOS 26, hãy thay đổi ngay cài đặt này kẻo bị hack

Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ (TSA) vừa phát đi một cảnh báo quan trọng nhắm đến người dùng iPhone, đặc biệt là những ai đã nâng cấp lên iOS 26. Một cài đặt mặc định tưởng chừng vô hại có thể biến chiếc điện thoại của bạn thành mục tiêu cho tin tặc tại các cổng sạc USB công cộng.

TSA cảnh báo về chiêu trò hack iPhone thông qua tính năng trên iOS 26.

Trong khi người dùng toàn cầu đang hào hứng với những tính năng mới trên iPhone 17 và iOS 26, TSA lại chỉ ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng xuất phát từ chính cài đặt của Apple. Theo đó, cài đặt mặc định cho phép các phụ kiện có dây tự động kết nối khi điện thoại đã mở khóa đang tạo cơ hội cho các cuộc tấn công mạng tinh vi, đặc biệt là tại các địa điểm đông người như sân bay, nhà ga.

TSA cho biết, tin tặc đang lợi dụng các cổng sạc USB công cộng để thực hiện một hình thức tấn công gọi là "Juice Jacking". Chúng thay thế các cổng sạc và cáp sạc bình thường bằng thiết bị độc hại. Khi người dùng kết nối điện thoại, thiết bị này không chỉ sạc pin mà còn bí mật sao chép toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin ngân hàng, hình ảnh cá nhân.

Một hình thức tấn công khác nguy hiểm không kém là "Choicejacking", nơi tin tặc có thể dùng cáp sạc độc hại để giả mạo các thao tác cảm ứng, lừa người dùng nhấn vào các pop-up giả mạo để cài đặt phần mềm độc hại hoặc cấp quyền truy cập vào thiết bị.

Để tự bảo vệ mình, TSA khuyến cáo tất cả người dùng iPhone hãy kiểm tra và thay đổi ngay lập tức cài đặt này bằng cách:

- Vào Cài đặt (Settings).

- Chọn Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security).

- Tìm đến mục Phụ kiện có dây (Wired Accessories).

- Thay đổi từ "Tự động cho phép khi đã mở khóa" thành "Luôn hỏi (Always Ask)".

Cổng sạc công cộng là cửa ngõ tấn công tiềm năng của hacker.

Ngoài ra, giải pháp an toàn nhất vẫn là tránh hoàn toàn việc sử dụng các cổng sạc USB công cộng. Thay vào đó, hãy luôn mang theo sạc dự phòng hoặc củ sạc cá nhân của bạn. Việc làm tưởng chừng nhỏ này có thể giúp bạn tránh khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn