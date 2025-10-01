Vì sao iOS 26.0.1 được triển khai chỉ 2 tuần sau khi iOS 26 xuất hiện?

Người dùng Apple có thể tải xuống bản cập nhật iOS 26.0.1 ngay lập tức thông qua ứng dụng Cài đặt trên iPhone tương thích.

iOS 26.0.1 được triển khai chỉ 2 tuần sau khi iOS 26 xuất hiện.

Bản cập nhật iOS 26.0.1 nhằm khắc phục một số vấn đề quan trọng, bao gồm lỗi kết nối Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động và camera trên các mẫu iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro. Đây là bản cập nhật đầu tiên được Apple phát hành sau 2 tuần kể từ khi công bố iOS 26, nhằm giải quyết các lỗi và sự cố tiềm ẩn trên cả các mẫu iPhone mới và cũ.

Cụ thể, thông tin ghi chú về iOS 26.0.1 của Apple cho biết, bản cập nhật này sửa chữa các vấn đề như:

Kết nối Wi-Fi và Bluetooth đôi khi bị ngắt trên iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro.

Một số người dùng không thể kết nối với mạng di động sau khi cập nhật lên iOS 26.

Ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng nhất định có thể xuất hiện hiện tượng nhiễu không mong muốn.

Biểu tượng ứng dụng có thể hiển thị trống sau khi thêm màu tùy chỉnh.

Tính năng VoiceOver có thể bị vô hiệu hóa đối với một số người dùng sau khi cập nhật.

Để cài đặt iOS 26.0.1, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Cài đặt, vào mục Cài đặt Chung và chọn Cập nhật phần mềm, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình. Lưu ý rằng đây không phải là bản beta, vì vậy người dùng không cần phải kết nối Apple ID với tài khoản nhà phát triển.

Trước đó, bản cập nhật iOS 26 đã gặp phải một số vấn đề, và việc Apple nhanh chóng phát hành bản sửa lỗi này là điều đáng hoan nghênh. Người dùng được khuyến cáo nên cài đặt bản cập nhật mới nhất càng sớm càng tốt để tránh gặp phải những sự cố không mong muốn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn