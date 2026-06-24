Nắng nóng gay gắt, nơi nào nhiệt độ trên 40 độ C?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38,8 độ C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,4 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Láng (TP Hà Nội) 39,8 độ C, Phủ Lý (Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,7 độ C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 40,3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,6 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung

Dự báo diễn biến nắng nóng trong ngày 24-6, khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 25-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 26-6 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tác giả: P.Dương

Nguồn tin: Báo Người lao động