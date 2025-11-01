Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết: Tỉnh sẽ kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã, phường theo hướng mỗi đơn vị hành chính có ít nhất một cán bộ chuyên trách nắm vững lĩnh vực giáo dục, bảo đảm có đầu mối tham mưu cho lãnh đạo UBND xã trong công tác quản lý giáo dục. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lập kế hoạch, thống kê, phối hợp trường học và triển khai chính sách giáo dục tại địa phương…

Để công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại các xã, phường đạt hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Phạm Hồng Thắng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời điều chỉnh hoặc ban hành văn bản thay thế một số văn bản cũ không còn phù hợp với tình hình, nhiệm vụ hiện tại. Khi chỉ đạo, Bộ hướng dẫn công tác chuyên môn gửi trực tiếp văn bản đến các cơ sở giáo dục để thực hiện; gửi đến UBND xã, phường để theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện của các đơn vị. Bộ xem xét điều chỉnh, hướng dẫn bổ sung các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục (Dịch vụ sổ liên lạc điện tử – Vnedu Connect, dịch vụ trông giữ phương tiện học sinh và phụ huynh tại các trường học).

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho UBND xã, phường trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; bồi dưỡng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt về kỹ năng số, quản trị trường học điện tử; sớm trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Anh Quang, Hiệu trưởng trường THCS Tiến Thành, phường Đồng Xoài phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hướng dẫn tuyển dụng viên chức cho các xã, phường; bổ sung thêm biên chế để các cơ sở giáo dục tuyển dụng giáo viên, nhân viên còn thiếu; bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục cho các xã, phường đáp ứng nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo đủ nhân lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dạy học 2 buổi/ngày.

Sở Tài chính cần xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 để cải tạo, sửa chữa và xây mới các phòng học xuồng cấp; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các cấp học; bố trí kinh phí riêng để chi trả hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ–CP.

Ông Phạm Hồng Thắng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, xem xét đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và sớm đầu tư xây dựng trường Trung học phổ thông tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Phước (cũ) theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia và xây dựng trường học thông minh, quy mô tối đa 50 lớp học/2.250 học sinh để đáp ứng nhu cầu học tập cấp Trung học phổ thông của con em nhân dân trên địa bàn. Cùng đó, tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã, đặc biệt là các trường còn thiếu phòng học chức năng, sân chơi, bãi tập.

