Nam thanh niên tử vong khi leo lên núi cấm

Theo đó, vào 19h30 ngày 28/3, Công an phường nhận được tin báo có 1 nam thanh niên bị ngã trên núi Bài Thơ, cách khu vực cột cờ khoảng 30m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã triển khai lực lượng đến ngay hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do trời tối, địa bàn phức tạp, đến khoảng 20h15 cùng ngày (28/3) lực lượng tìm kiếm mới tiếp cận được nạn nhân nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người dân quanh ​​​​​khu vực xảy ra tai nạn quan tâm đến vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh N.M.C (SN 2006, trú khu Bạch Đằng 4, phường Hồng Gai), là sinh viên Khoa Thiết kế đồ hoạ của Trường Đại học Hạ Long.

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 16h30 cùng ngày, anh N.M.C mang theo máy ảnh lên núi một mình để chụp ảnh. Khi không thấy anh C. về, gia đình liên lạc không được nên tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an địa phương.

Nguyên nhân ban đầu xác định, nạn nhân tự ý leo núi một mình, trời tối đã trượt ngã dẫn đến tử vong. Hiện Công an phường Hồng Gai đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và các thủ tục khác theo quy định.

Cũng theo Công an phường Hồng Gai, núi Bài Thơ là địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh nằm trên địa bàn phường Hồng Gai, thu hút nhiều du khách và người dân tham quan, leo núi thưởng ngoạn.

Từ năm 2017, do không đảm bảo an toàn nên chính quyền địa phương đã dựng cổng khóa lối lên chính, chăng hàng rào dây thép gai, đặt biển cấm và cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người dân bất chấp lệnh cấm, mở lối tự phát để leo lên núi Bài Thơ.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn