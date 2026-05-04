Nam thanh niên tử vong bất thường dưới sảnh tòa nhà cao tầng

Sáng 4/5, người dân sống gần tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh nghe tiếng động mạnh nên chạy đến kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên sảnh tòa nhà nên gọi điện báo Công an.

Tại hiện trường, Công an xác định nạn nhân đã tử vong nên phong tỏa phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là N.M.T. (SN 2004, quê tại Bảo Lộc, Lâm Đồng). Công an tiến hành kiểm tra các dấu vết và phát hiện một số dấu vết tại tầng cao của tòa nhà, nghi nạn nhân rơi lầu tử vong.

Thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử để làm rõ đồng thời Công an phát thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân để hoàn tất thủ tục đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn