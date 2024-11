Nam thanh niên trèo lên lan can định nhảy cầu tự tử và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông ở Badrachalam, bang Telangana, Ấn Độ đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy xuống sông Godavari, đã được một số người qua đường nhanh trí cứu sống vào ngày 18/11.

Người đàn ông được phát hiện đang ngồi trên lan can cầu, chuẩn bị nhảy xuống nước. Trong clip giải cứu, có thể thấy một người liên tục nói chuyện với người đàn ông, thúc giục anh ta không được nhảy.

Nam thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Cùng lúc này, một người đàn ông khác tiến đến từ phía sau và kéo anh ta trở lại đường. Chàng trai trẻ đã được cứu sống ngay trước khi kịp nhảy xuống sông.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người dân ghi lại.

