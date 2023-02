Nam thanh niên tổ chức 'tiệc ma túy' chia tay bạn tại quán bar và nhà nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tạm giam Vũ Văn Nghĩa, SN 2001, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội và Lê Ngọc Thảo, SN 1997, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Công an cũng tạm giam Thái Hà Quang Anh, SN 2003, trú tại phường Phúc Xá về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục làm rõ 6 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Văn Nghĩa được triệu tập tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023, do vậy, trước khi lên đường nhập ngũ, đối tượng này lên kế hoạch tổ chức tiệc ma túy để chia tay bạn bè. Khoảng 19h ngày 10-1-2023, Nghĩa rủ thêm Mai Phúc An, Đỗ Anh Quân, Trần Văn Bảo, Thái Hà Quang Anh và Trịnh Ngọc Duy Long cùng đến quán bar 1900 ở phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng Lê Ngọc Thảo

Sau khi gọi điện thoại cho bạn gái từng là nhân viên quán bar này để đặt bàn, Nghĩa xin Thảo ma túy mời các bạn. Thảo đồng ý và bảo Nghĩa qua nhà lấy rồi đón mình cùng đi luôn. Trong lúc đợi Nghĩa, Thảo đun nước bò húc rồi cho 1 gói ma túy dạng “nước vui” nhãn hiệu Chali và 2 viên “thuốc lắc” được nghiền nhỏ vào pha cùng. Số ma túy đã pha này, đối tượng đổ vào 2 chai thủy tinh để mang đi.

Số ma túy bị cơ quan Công an thu giữ

Khi Nghĩa cùng Quang Anh và Bảo đến, Thảo lên xe taxi cùng các đối tượng đến quán bar 1900 chơi. Đêm đó, nhóm 7 người của Nghĩa đã cùng nhau uống nước bò húc pha ma túy. Rạng sáng 11-1-2023, Nghĩa rủ tất cả về nhà nghỉ Việt Pháp, có địa chỉ tại số 22 ngõ 203 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm để tiếp tục sử dụng ma túy.

Quân, Quang Anh và An đến trước để nhận phòng, số còn lại đi lấy đèn nháy, loa và tiếp tục về nhà Thảo lấy thêm ma túy dạng ketamine, “nước vui”, “thuốc lắc” rồi tất cả tập trung về nhà nghỉ cùng “phê pha”.

Thời điểm này, Nghĩa đón thêm bạn gái là Trần Thị Thu Trang và Phạm Ngọc Linh đến nhà nghỉ. Các đối tượng liên tiếp cùng nhau 'chơi' ma túy tại nhà nghỉ Việt Pháp. Đến tối 11-1 thì Vũ Văn Nghĩa, Trần Thị Thu Trang, Trịnh Duy Ngọc Long và Phạm Ngọc Linh ra về.

21h55 ngày 11-1, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Phúc Tân ập vào kiểm tra nhà nghỉ bắt giữ Lê Ngọc Thảo, Mai Phúc An, Đỗ Anh Quân, Trần Văn Bảo và Thái Hà Quang Anh, thu tại hiện trường 35 điếu thuốc lá điện tử các loại; ma túy dạng “nước vui” và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngay sau đó, Nghĩa, Trang, Long và Linh cũng bị triệu tập để phục vụ điều tra. Qua test nhanh, chỉ có Phạm Ngọc Linh âm tính với ma túy, 8 đối tượng còn lại đều dương tính. Thảo khai nhận, số ma túy mua của đối tượng không quen biết. Kết quả giám định cho thấy, nhóm của Thảo và Nghĩa đã sử dụng các loại ma túy gồm: ADB - Butinaca, Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thùy An

Nguồn tin: anninhthudo.vn