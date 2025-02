Your browser does not support the video tag.

Nam thanh niên say thuốc lào, ngã ra đường lao vào gầm xe hơi

Chiều 15/2, tài khoản NTH chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông một nam thanh niên say thuốc lào rồi bất ngờ ngã lao ra đường và bị ô tô tông trúng.

Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 12h58 cùng ngày, tại một con ngõ nhỏ. Lúc này, một nam thanh niên đang ngồi tại quán nước chè trên vỉa hè (nghi vừa hút thuốc lào) thì bất ngờ loạng choạng đứng dậy, chúi đầu về phía trước và ngã nằm ra đường. Đúng lúc một ô tô con loại 5 chỗ ngồi, màu trắng đi đến tông trúng.

Do nạn nhân bị bánh xe đè vào người, những người xung quanh đã rất lúng túng và yêu cầu tài xế ô tô lùi lại để tìm cách cứu nam thanh niên bị mắc kẹt dưới gầm xe. Được biết, nạn nhân còn sống nhưng chưa rõ thương tích.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người cho rằng cần rút ra bài học kinh nghiệm khi chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, rất có thể gây tai nạn giao thông vì chỗ ngồi rất sát với các phương tiện đi lại, đồng thời cảnh tỉnh cho những ai sử dụng thuốc lào có thể dẫn đến tình trạng say thuốc, mất tỉnh táo và có nguy cơ xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Trần Hương t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn