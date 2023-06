Thấy con trai say thuốc lào rồi ngã kềnh xuống sân, mẹ đứng cạnh có phản ứng gây ngỡ ngàng

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên ngồi ở bàn uống nước trước sân và bắt đầu hút thuốc lào như thường lệ. Cạnh đó, người mẹ cũng đang chuẩn bị mặc quần áo dài tay, đồ bảo hộ để chuẩn bị điều khiển xe máy ra ngoài.

Thanh niên hút thuốc lào, cạnh đó, người mẹ cũng đang chuẩn bị đồ đạc để rời đi

Sau khi hút xong điếu thuốc lào, nam thanh niên bất ngờ mất tỉnh táo, ngồi dựa lưng vào ghế và sau đó từ từ ngã xuống sân. Đáng chú ý, người mẹ sau khi thấy con trai say thuốc lào và ngã kềnh xuống sân nhưng bà tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ nhìn theo những biểu hiện của con trai mà không hề có động thái trợ giúp.

Sau khi hút thuốc lào, thanh niên có biểu hiện bị say và ngã xuống sân

Sau đó, mặc cho cậu con trai vẫn đang nằm dưới sân mà chưa thể đứng dậy, người mẹ chỉ quay sang hỏi han vài câu rồi điều khiển xe máy rời đi.

Có lẽ đã quá quen thuộc với tình trạng con trai bị say thuốc lào nên người mẹ chỉ hỏi han vài câu rồi vô tư điều khiển xe rời đi. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, vẫn chưa rõ tình trạng của thanh niên say thuốc lào này thế nào, thế nhưng, phản ứng của người mẹ khiến nhiều người quá đỗi bất ngờ. Theo đó, có ý kiến cho rằng, có lẽ, người mẹ đã quá quen thuộc với tình trạng say thuốc lào của con trai nên bà mới chủ quan như thế. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tỏ ra lo lắng, bởi tình trạng say thuốc lào khá nguy hiểm, thậm chí, say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh rất dễ tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn