Tình hình nam diễn viên bị HIV

Huy Ma, tên thật là Lê Đức Huy, sinh năm 1989 tại TP.Hồ Chí Minh. Anh từng theo học ngành quản lý nhà hàng – khách sạn, nhưng sau đó rẽ hướng sang nghệ thuật. Nghệ danh “Huy Ma” được nghệ sĩ Minh Nhí và Hữu Châu đặt cho anh trong giai đoạn đầu làm nghề.

Khoảng năm 2013, Huy Ma được biết đến qua vai Subin trong sitcom đình đám Tiệm bánh Hoàng tử bé – chương trình từng được giới trẻ yêu thích trên YouTube. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong các phim như Đoạt hồn, Trở về (phần 3) và thử sức với âm nhạc qua các sản phẩm như single Thầm yêu, album Cậu bé hạt tiêu.

Diễn viên Huy Ma.

Sau một thời gian khá kín tiếng và ít tham gia nghệ thuật, vào giữa tháng 7/2024, Huy Ma gây sốc khi đăng video trên mạng xã hội tiết lộ anh phát hiện nhiễm HIV gần 3 tháng trước đó, sau khi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau lưng. Nam diễn viên cho biết, anh ý thức được nguy cơ lây nhiễm và từng dùng thuốc phơi nhiễm, nhưng sau đó vì gặp nhiều chuyện buồn và không có điều kiện kinh tế nên buông xuôi.

Việc công khai tình trạng sức khỏe khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Tuy nhiên, thay vì che giấu, Huy Ma chọn đối diện bằng sự bình thản. Anh cho biết đang uống thuốc ARV (kháng virus) đều đặn để kiểm soát bệnh và mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh kỳ thị với người nhiễm HIV.

Huy Ma sinh sống tại Bangkok, Thái Lan suốt 7 năm qua. Khi phát hiện ra bệnh, anh càng quyết tâm gắn bó với đất nước này để điều trị vì sợ nếu về quê hương sẽ bị bàn tán, ảnh hưởng đến người thân.

Sống ở Thái Lan, Huy Ma cho biết anh không có công việc ổn định, chủ yếu sống nhờ làm vlog, livestream và nhận hỗ trợ từ người quen. Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, có thời điểm anh gần như không còn một đồng xu. Hồi tháng 11/2024, Huy Ma được một hãng hàng không tài trợ vé để anh có thể về Việt Nam thăm nhà.

Huy Ma công khai bạn trai đồng giới.

Sau khi công khai bệnh, Huy Ma từng hứng chịu nhiều bình luận ác ý, bị cho là “lợi dụng bệnh tật để nổi tiếng”. Nam diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Sau nhiều đau khổ, cô đơn vì bệnh tật, mới đây Huy Ma gây chú ý khi công khai có bạn trai là người đồng giới. Theo chia sẻ, người này kém anh 14 tuổi và muốn cả hai kết hôn, gắn bó lâu dài.

“Bạn muốn dẫn Huy về đất nước của bạn làm đám cưới, nhưng Huy sợ mẹ bạn biết Huy bệnh. Nhưng bạn nói là bạn không nói với mẹ là Huy bị bệnh đâu”, Huy Ma tâm sự trong clip mới nhất đăng trên YouTube.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn