Nam sinh viên gặp nạn trên đường đi làm thêm

Ngày 10/11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân N. (SN 2005) cho người thân đưa về lo hậu sự.

Hiện trường vụ va chạm khiến nam sinh viên tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 23h ngày 9/11, N. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Âu Cơ (hướng từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh) đến gần hẻm 550, phường Bảy Hiền thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 67H-036.. khiến N. loạng choạng tay lái tông trúng một xe máy khác ngã xuống đường.

Người mẹ khóc nghẹn khi hay tin con mình gặp nạn.

Người dân trên đường phát hiện sự cố đã chạy đến kiểm tra, định đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng N. đã tử vong. Tại hiện trường mẹ nạn nhân khóc ngất cho biết, N. là con duy nhất trong nhà, hiện là sinh viên khoa tiếng Đức.

Gia đình khó khăn, thu nhập chủ yếu làm thuê, làm mướn. Thấy cha mẹ khó khăn nên N. vừa học vừa đi làm thêm phụ giúp gia đình trang trải học phí.

Công an phường Bảy Hiền tiến hành trích xuất camera xung quanh khu vực TNGT để xác định rõ nguyên nhân.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn