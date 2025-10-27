Nam sinh lớp 9 bị bạn đ/â/m t/ử v/o/n/g tại sân bóng

Ngày 27/10, đại diện Công an xã Nội Bài, TP.Hà Nội cho biết công an thành phố thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến nam sinh lớp 9 thiệt mạng.

Trước đó tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài), hai nam sinh lớp 9 trường THCS Phú Cường xảy ra xô xát. Một người bị đối phương dùng hung khí tấn công.

Nạn nhân được xác định là V.M.K. (14 tuổi).

Hiện trường vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an xã Nội Bài, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội điều tra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn