Nam sinh lớp 7 cầm kéo đâm bạn nữ cùng lớp nguy kịch rồi định nhảy lầu tự tử

Ngày 5/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) điều tra vụ nam học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn nữ học cùng lớp nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Thông tin ban đầu, hơn 8h cùng ngày tại một trường THCS ở TP Vũng Tàu, sau khi vừa học xong tiết 2, nam học sinh N.T.G.L đã cầm kéo đuổi theo nữ học sinh tên Đ.T.N.K. học cùng lớp.

Đến cầu thang tầng trệt, G.L. đuổi kịp và đâm N.K nhiều nhát. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. Ngay sau đó, N.K được thầy cô sơ cứu và đưa đến Bệnh viện TP Vũng Tàu cấp cứu. Được biết, hiện sức khỏe nữ học sinh đã qua nguy kịch, dần ổn định hơn.

Hiện nữ sinh vẫn đang chữa trị tại bệnh viện.

Sau khi gây thương tích cho bạn, do tinh thần hoảng loạn và sợ hãi, G.L chạy lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn, đưa em xuống phòng tư vấn của nhà trường để trấn an tinh thần.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu đã chỉ đạo nhà trường cử giáo viên ở lại bệnh viên chăm sóc và cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh. Đồng thời, liên hệ với cha mẹ hai học sinh để thông báo sự việc; phối hợp với Cơ quan Công an xác minh, làm rõ nguyên nhân của sự việc trên.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân