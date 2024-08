Nam sinh chuyên Sư phạm thắng áp đảo trận thi tuần Olympia

Nguyễn Nguyên Phú giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.

Trận thi tuần 1 tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội), Lê Huy (THPT Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc), Nguyễn Tất Thanh (THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị), Phạm Nguyễn Long Thành (THPT chuyên Long An, Long An).

Trong phần thi Khởi động cá nhân, Tất Thanh và Long Thành xuất sắc giành được số điểm tuyệt đối là 60 điểm. Theo sau là Nguyên Phú với 50 điểm và Lê Huy với 30 điểm.

Trải qua 12 câu hỏi Khởi động chung, Nguyên Phú tạm dẫn đầu với 80 điểm. Xếp ở vị trí thứ hai là Tất Thanh và Long Thành cùng với 55 điểm, tiếp sau là Lê Huy có 30 điểm.

Phần thi Khởi động của các thí sinh.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ gồm 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 5 chữ cái với câu hỏi: "Trong 7 kì quan thế giới cổ đại, tượng thần Zeus tại Olympia và tượng thần Mặt trời đảo Rhodes được xây dựng tại các địa điểm ngày nay thuộc quốc gia nào?".

Khi MC chưa đọc hết câu hỏi, Nguyên Phú đã bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa của chướng ngại vật là "Thế vận hội". Theo lập luận của Phú, ô chữ hàng ngang đầu tiên là Hy Lạp, mà Thế vận hội bắt nguồn từ Hy Lạp.

Đây là đáp án chính xác, giúp nam sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành thêm 160 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu với 140 điểm. Xếp sau là Tất Thanh, Long Thành cùng có 55 điểm, Lê Huy 30 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, Nguyên Phú là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi, trong đó có 3 lần trả lời nhanh nhất để ghi thêm 130 điểm, nâng tổng điểm lên thành 270. Tất Thanh, Long Thành duy trì vị trí thứ 2 khi cùng đạt được thêm 100 điểm để cùng xếp hạng 2 với 155 điểm. Theo sau là Lê Huy với 110 điểm.

Nguyên Phú củng cố vị trí dẫn đầu trong phần thi Về đích.

Nguyên Phú là người về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, Phú giành thêm 20 điểm. Hai câu sau, Phú không có đáp án chính xác và về vị trí với 290 điểm.

Tất Thanh về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng 2 câu hỏi, Tất Thành kết thúc phần thi với 195 điểm, tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu của Nguyên Phú.

Long Thành chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm để về đích. Không có đáp án chính xác trong cả 3 câu hỏi, Thành bị mất điểm vào Nguyên Phú ở 2 câu cuối và về chỗ với 115 điểm. Nguyên Phú có thêm 40 điểm và nâng số điểm chung cuộc lên thành 330.

Lê Huy chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm ở phần thi về đích. Trả lời đúng ở câu hỏi đầu, Lê Huy có thêm 20 điểm. Tuy nhiên ở 2 câu tiếp theo, Huy không có đáp án chính xác và để mất điểm vào Long Thành. Lê Huy về chỗ với 90 điểm, còn Long Thành kết thúc phần thi với 155 điểm.

Với số điểm vượt trội, 330 điểm, Nguyễn Nguyên Phú đến từ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội người giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Về nhì là Nguyễn Tất Thanh với 195 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Phạm Nguyễn Long Thành 155 điểm và Lê Huy 90 điểm.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn