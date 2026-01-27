Nam sinh bị dập nát bàn tay vì tự chế pháo

Ngày 27/12, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân (14 tuổi, trú tại xã Hoằng Lộc) trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Đây là hệ quả đau xót từ việc tự chế pháo tại nhà.

Theo lời kể từ gia đình, sau khi xem các video hướng dẫn trên mạng, em học sinh này đã tự mua nguyên liệu và mày mò chế tạo pháo bằng diêm sinh.

Nam sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Trong quá trình thực hiện, khối thuốc nổ bất ngờ phát hỏa khiến một phần bàn tay của bệnh nhân bị dập nát, cùng nhiều tổn thương bỏng ở các vùng đầu, mặt, 2 cánh tay và 2 chân.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ đã phải đưa ra quyết định đau lòng là cắt cụt một phần 4 ngón tay bên trái do vết thương dập nát quá nặng, không thể bảo tồn. Sau đó được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục điều trị.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Hiện vết thương của bệnh nhân vẫn còn phù nề nặng. Chúng tôi đang điều trị kháng sinh toàn thân, chăm sóc tại chỗ và bắt đầu lộ trình tập phục hồi chức năng. Tuy nhiên, tổn thương do pháo nổ thường rất phức tạp, khả năng phục hồi hoàn toàn là rất khó khăn để lại những tổn thương nặng nề.

Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng cứ mỗi dịp cận Tết, "làn sóng" tự chế pháo lại âm ỉ trong giới trẻ, dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình, nhà trường và toàn xã hội tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên tuyệt đối không tự chế pháo. Nếu không may xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng băng bó vết thương, nẹp cố định chi bị tổn thương và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà bằng các phương pháp dân gian.

