Nam nghệ sĩ tức giận khi bị khán giả ném vật thể lạ lên sân khấu

Your browser does not support the video tag.

Nghệ sĩ nhạc đồng quê Zach Bryan tức giận khi bị khán giả ném vật thể lạ lên sân khấu.

Mới đây, theo đoạn video được một khán giả tên Sarah Ferraro ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trong lúc đang biểu diễn, Zach Bryan đột ngột dừng lại và tỏ ra vô cùng tức giận vì bị một khán giả ném vật thể lạ lên sân khấu. Sarah Ferraro cho biết, vật thể đó là một tấm thẻ, Zach Bryan đã cúi xuống nhặt tấm thẻ và nhìn chằm chằm về phía khán giả, anh trực tiếp hỏi đám đông ai là người đã ném tấm thẻ lên sân khấu.

Với giọng điệu quyết liệt, Zach Bryan đã quét mắt khắp khán đài, cố gắng tìm ra người đã có hành vi thiếu văn hóa này. Anh không ngần ngại nhắc nhở khán giả rằng hành động ném đồ vật lên sân khấu là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Zach Bryan tức giận và muốn tìm ra người ném vật thể lạ lên sân khấu.

"Ai ném cái này? Ai làm đấy? Có ai biết đó là ai không?", Zach Bryan liên tục chất vấn khán giả, đồng thời yêu cầu mọi người hợp tác để tìm ra thủ phạm.

Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm, nhưng nam nghệ sĩ vẫn chưa thể xác định được ai là người đã ném vật thể. Tuy nhiên, Zach Bryan đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc: "Nếu ai biết thủ phạm là ai thì cần đưa họ ra khỏi đây hoặc chúng tôi sẽ làm điều đó nếu tìm ra".

Hiện tại, chưa rõ động cơ của người hâm mộ này khi thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên, sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Việc các nghệ sĩ bị quấy rối trong khi biểu diễn không phải là hiếm. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến buổi biểu diễn mà còn làm tổn thương tinh thần của nghệ sĩ.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo Storyful)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn