Trắng tay vì món nợ hàng trăm tỷ đồng, nam nghệ sĩ hàng đầu showbiz vất vả mưu sinh

Bành Cáp Cáp là nam diễn viên kiêm MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ông từng tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim truyền hình, là người dẫn chương trình của loạt show giải trí ăn khách xứ Đài. Bành Cáp Cáp từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, nổi bật là vai diễn trong phim: "Thiết Sư Ngọc Linh Lung 2" (Lion Dancing 2) năm 2015.

Nghệ sĩ gạo cội Bành Cáp Cáp phá sản vì đầu tư, mắc nợ hơn 191 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bành Cáp Cáp đã mất sạch tiền của và mắc nợ 240 triệu TWD (hơn 191 tỷ đồng) sau khi tham vọng đầu tư sản xuất phim. Năm 2020, ông tuyên bố phá sản. Theo tờ China Times, tình cảnh hiện tại của Bành Cáp Cáp rất khó khăn, vật lộn với cuộc sống mỗi ngày.

Mới đây, những hình ảnh của nam diễn viên hạng A Bành Cáp Cáp đã bất ngờ được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội. Theo thông tin từ các blogger, Bành Cáp Cáp hiện phải đi đến các nông trại ở những vùng nông thôn tại Trung Quốc để livestream bán trứng gà, khoai lang. Ở tuổi 69, có những hôm, nam diễn viên phải bán hàng online từ lúc sáng sớm đến tận nửa đêm để kiếm tiền trả nợ và sống qua ngày, bất chấp tuổi tác đã cao.

Những năm qua, ông phải đến các trang trại ở nông thôn để livestream bán trứng gà, khoai lang kiếm sống.

Sau 5 năm miệt mài livestream bán hàng, Bành Cáp Cáp chỉ mới trả được 40 triệu TWD (khoảng 31 tỷ đồng), còn nợ 200 triệu TWD (hơn 159 tỷ đồng). Theo Bành Cáp Cáp, món nợ khổng lồ khiến ông nhiều lần nghĩ quẫn. Nhưng sau đó, Bành Cáp Cáp cho rằng ông sẽ rất hèn nếu chọn cái chết để từ chối trả nợ. Vì vậy, nam diễn viên quyết định tiếp tục làm việc để kiếm tiền trả nợ.

Ở tuổi 69, Bành Cáp Cáp vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì còn mắc nợ.

Dù mang trên vai gánh nặng nợ nần, Bành Cáp Cáp vẫn cố gắng duy trì hoạt động nghệ thuật dù công việc này hiện tại không còn mang đến cho ông thu nhập cao như livestream bán hàng. Năm 2024, Bành Cáp Cáp thắng giải Nam MC show giải trí xuất sắc tại giải thưởng danh giá Kim Chung lần thứ 59.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn