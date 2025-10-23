Toàn cảnh biệt phủ rộng 250.000m2, xây dựng suốt 3 thế kỷ

Tọa lạc tại vùng đất cổ Tấn Trung thuộc tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, khu biệt phủ Vương Gia Đại Viện được mệnh danh là "tư dinh số một Trung Quốc". Ảnh: Chinatimes
Biệt phủ được gia tộc họ Vương xây dựng trong suốt hơn 300 năm giữa hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Ảnh: Chinatimes
Khu biệt phủ rộng 250.000 m2, tương đương 1,6 lần diện tích Tử Cấm Thành. Ảnh: Sohu
Bên trong biệt phủ họ Vương gồm 123 viện nhỏ, 1.118 gian nhà, đều tựa lưng vào núi, cửa chính quay về hướng nam, đón gió mát mùa hè và chắn gió lạnh mùa đông. Ảnh: Sohu
Trên diện tích 250.000m2, các khoảng không gian được tận dụng triệt để với tòa nhà san sát nhau. Ảnh: Sohu
Khu phức hợp bên phải có 35 sân lớn nhỏ với hơn 300 gian phòng. Ảnh: Trip
Trong biệt phủ còn nhiều công trình phụ như phòng ăn chung, phòng dệt... Tất cả đều kết nối với nhau bằng khoảng sân chung. Ảnh: Trip
Bên trong có nhiều tác phẩm điêu khắc trên gỗ, đá và gạch. Ảnh: Sohu
Biệt phủ chia thành hai phần: nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi ở của gia tộc, và ngoại viện là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh và đón tiếp khách. Ảnh: Trip
Bao quanh công trình là dãy tường cao và nhiều lớp. Ảnh: Sohu
Một khu phòng trong Vương Gia Đại Viện. Ảnh: Sohu
Sân biệt phủ nhà họ Vương về đêm. Ảnh: Chinatimes
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn