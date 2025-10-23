Thời gian:
Toàn cảnh biệt phủ rộng 250.000m2, xây dựng suốt 3 thế kỷ

Khu biệt phủ được đại gia tộc họ Vương xây dựng trong khoảng thời gian hơn 300 năm dưới triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

Tọa lạc tại vùng đất cổ Tấn Trung thuộc tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, khu biệt phủ Vương Gia Đại Viện được mệnh danh là "tư dinh số một Trung Quốc". Ảnh: Chinatimes

Biệt phủ được gia tộc họ Vương xây dựng trong suốt hơn 300 năm giữa hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Ảnh: Chinatimes

Khu biệt phủ rộng 250.000 m2, tương đương 1,6 lần diện tích Tử Cấm Thành. Ảnh: Sohu

Bên trong biệt phủ họ Vương gồm 123 viện nhỏ, 1.118 gian nhà, đều tựa lưng vào núi, cửa chính quay về hướng nam, đón gió mát mùa hè và chắn gió lạnh mùa đông. Ảnh: Sohu

Trên diện tích 250.000m2, các khoảng không gian được tận dụng triệt để với tòa nhà san sát nhau. Ảnh: Sohu

Khu phức hợp bên phải có 35 sân lớn nhỏ với hơn 300 gian phòng. Ảnh: Trip

Trong biệt phủ còn nhiều công trình phụ như phòng ăn chung, phòng dệt... Tất cả đều kết nối với nhau bằng khoảng sân chung. Ảnh: Trip

Bên trong có nhiều tác phẩm điêu khắc trên gỗ, đá và gạch. Ảnh: Sohu

Biệt phủ chia thành hai phần: nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi ở của gia tộc, và ngoại viện là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh và đón tiếp khách. Ảnh: Trip

Bao quanh công trình là dãy tường cao và nhiều lớp. Ảnh: Sohu

Một khu phòng trong Vương Gia Đại Viện. Ảnh: Sohu

Sân biệt phủ nhà họ Vương về đêm. Ảnh: Chinatimes

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

