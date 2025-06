"Biệt phủ" hàng nghìn m2 ở Quảng Ngãi được ví như hoàng cung trong Như Ý truyện: Những căn villa nối tiếp nhau chẳng khác gì tam cung lục viện, có cả ngự hoa viên để đi dạo mỗi ngày!

Lướt một vòng trên MXH, một đoạn clip chỉ vỏn vẹn 1 phút nhưng đã nhanh chóng gây bão khắp cõi mạng, thu hút hàng triệu lượt xem và hơn 4.000 lượt bình luận.

Ngôi nhà ở Quảng Ngãi gây sốt MXH vì rộng như cung điện trog phim cung đấu. (Nguồn: @suadauxink)

Đoạn clip ghi lại cảnh, cô gái đưa hai người bạn về quê chơi, và thăm quan toàn cảnh không gian sống của đại gia đình tại một vùng quê ở Quảng Ngãi. Nói là không gian sống, thực chất nơi đây không khác gì biệt phủ, chỉ một đoạn clip vẻn vẹn 1 phút, nhưng mọi ngoác ngách trong căn biệt phủ được hé lộ, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, choáng ngợp.

Thậm chí có người còn ví von căn biệt phủ như một cung điện trong bộ phim cung đấu gay cấn.

Cánh cổng đúc đồng kiên cố mở ra một khuôn viên rộng thênh thang, khoảng sân trước nhà ước tính để vừa cả chục chiếc ô tô vẫn còn rộng, cùng với đó là những khu vườn xanh mát đầy tiểu cảnh, và những hành lang cây cảnh uốn lượn dẫn lối vào từng không gian riêng biệt bên trong biệt phủ. Đi dọc theo lối hành lang cây xanh, là đến không gia sinh hoạt chung của đại gia đình, được thiết kế để tổ chức những sự kiện quan trọng.

Được biết biệt phủ này là nơi ở của nhiều nhà trong cùng một đại gia đình, bình thường mọi người đi làm xa, khi có dịp sẽ về quây quần, cùng sinh hoạt trong biệt phủ này. Đoạn clip chia sẻ từng ngóc ngách của dinh thự, đi sâu vào trong là hồ cá, đường ven hồ với hành lang gỗ, có cảm giác như đang đi dạo trong khuôn viên cây xanh dịu mát.

Bên trong dinh thự chia làm nhiều căn villa nhỏ màu trắng, với thiết kế hiện đại, đó là không gian sinh hoạt riêng của mỗi gia đình nhỏ. Kiến trúc tinh tế của dinh thự này khiến người xem không khỏi trầm trồ. Nhiều người còn so sánh nơi đây như một resort nghỉ dưỡng triệu đô, hay thậm chí còn ví như tam cung lục viện trong phim cung đấu.

Thêm một điều thú vị khi đi tham quan dinh thự này. Khi màn đêm buông xuống, nến như mọi nhà chỉ cần tắt vài ba chiếc công tắc là xong, thì "khổ chủ" lại phải lượn một vòng khắp khuôn viên, tắt từng chiếc công tắc một. Ước tính chỉ riêng công tắc đèn mà cũng tới vài trăm chiếc trong sân.

Hơn 4000 bình luận trên MXH xoay quanh dinh thự đặc biệt này, ai ngắm nhìn cũng phải choáng váng trước sự rộng rãi, kiến trúc tinh tế cũng như sự đầu tư của gia chủ.

- "Thua khu resort mỗi cái tên".

- "Đi dạo hết các khu trong dinh thự này khéo mất cả tiếng đồng hồ".

- "Nhà mà không khác gì mê cung, đi dạo vòng vòng khéo lạc như chơi".

- "Đại gia đình đỉnh nha, ai cũng có gia đình riêng mà chung tay xây dựng dinh thự sôn gs chung thế này, thật là hiếm có".

- "Dưới quê thật, nhưng cũng tầm đại gia mới xây được dinh thự thế này. Các gia đình ở quây quần, thích thật".

- "Nhà mà như hoàng cung Như Y Truyện vậy, có cả Từ Ninh cung, Diên hi cung, Dưỡng tâm điện, hoa viên... mới chịu".

