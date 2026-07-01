Nam du khách 28 tuổi thiệt mạng thương tâm do bị cá sấu tấn công và kéo xuống biển

Theo thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng bang Jalisco, vụ tấn công kinh hoàng này xảy ra vào khoảng 6 giờ tối ngày 26/6 (giờ địa phương) tại một bãi biển rất đông khách du lịch ở Puerto Vallarta, Mexico. Nạn nhân trong vụ việc đáng tiếc này đã được Tổng chưởng lý địa phương xác định danh tính là anh Irving Mauricio, một nam du khách 28 tuổi đến từ thủ đô Mexico City.

Ngày 28/6, cảnh sát bang Jalisco cho biết, sự việc xảy ra khi anh Irving Mauricio đang đứng trên bãi biển nằm ngay phía trước khuôn viên của khu nghỉ dưỡng Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa.

Đột nhiên, nam thanh niên này bị một con cá sấu lao đến tấn công dữ dội. Con vật hung hãn sau đó đã kéo nạn nhân ra ngoài khơi xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã lập tức tổ chức một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, ráo riết triển khai công tác rà soát xuyên đêm ở cả khu vực trên đất liền lẫn trên mặt biển.

Đến sáng ngày 27/6, thi thể của nạn nhân xấu số đã được đội cứu hộ tìm thấy và trục vớt ở vị trí cách bờ biển khoảng 300 mét.

Trước thảm kịch vô cùng thương tâm này, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phát đi thông điệp nhắc nhở mạnh mẽ tới công chúng. Các cơ quan chức năng yêu cầu người dân cũng như khách du lịch phải tuyệt đối tuân thủ mọi biển báo nguy hiểm đã được dựng lên.

Đặc biệt, mọi người cần tránh tuyệt đối việc đi xuống nước ở những khu vực được xác định là môi trường sống của các loài động vật hoang dã, nhất là tại các khu vực cửa sông và vùng rừng ngập mặn.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện của khu nghỉ dưỡng cũng đã đưa ra thông cáo chính thức nhấn mạnh rằng sự an toàn và an ninh của tất cả các khách lưu trú cũng như đội ngũ nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu. Phía Marriott Puerto Vallarta khẳng định họ đã trang bị hệ thống biển báo đầy đủ tại khu vực bãi biển. Đồng thời, khu nghỉ dưỡng cũng duy trì nghiêm ngặt công tác tuần tra vào ban đêm và luôn cắm cờ đỏ để báo hiệu nguy hiểm cho mọi người, đảm bảo các biện pháp này đều đang được triển khai đúng quy định.

Khu nghỉ dưỡng cho biết thêm, họ luôn thường xuyên xem xét, đánh giá lại các kế hoạch cũng như quy trình đảm bảo an toàn. Họ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời luôn chú trọng đào tạo bài bản cho nhân viên về cách ứng phó phù hợp trước các vấn đề liên quan đến an ninh.

Cuối thông cáo, đại diện khu nghỉ dưỡng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nạn nhân cùng những người thân yêu của anh trong khoảng thời gian khó khăn này, đồng thời cam kết sẽ cung cấp các hình thức hỗ trợ cần thiết theo đúng chính sách của họ.

Tác giả: Việt Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn