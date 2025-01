Nam diễn viên nổi tiếng, hôn nhân viên mãn suốt 40 năm nhưng luôn cảm thấy có lỗi với vợ con

Diễn viên Huỳnh Kiến An

Diễn viên Huỳnh Kiến An sinh năm 1959, nam nghệ sĩ sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, được các đạo diễn tin tưởng "nhắm" toàn vai phản diện khó ưa, đóng nhiều đến nỗi nhiều khi bị khán giả ghét cay ghét đắng, song nam diễn viên Huỳnh Kiến An không vì thế mà lấy làm phiền muộn. Trái lại, anh luôn biết ơn vì may mắn có duyên với phim ảnh và sống được bằng công việc diễn xuất.

Trước khi đến với nghề diễn, nam diễn viên Huỳnh Kiến An từng bươn chải với nhiều công việc, từ đi hát, may túi da, mở cửa hàng cho thuê băng đĩa, lồng tiếng, chụp ảnh… Anh chia sẻ: "Có lẽ mối duyên đến từ khi tôi mở studio chụp ảnh, trang điểm và cho thuê đồ cưới. Trước đó tôi được truyền nghề chụp ảnh từ một người tên tuổi. Công việc thuận lợi nên studio cũng đông khách. Sau đó, đạo diễn Minh Chung có mời tôi đi theo chụp ảnh hậu trường phim, đó là bộ phim cổ tích "Nàng Xuân Hương" mà anh đạo diễn".

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An là một người khẳng khái.

"Cũng nhờ có vai diễn trên mà sau đó tôi cũng được một số đạo diễn biết và có thêm nhiều cơ hội diễn xuất, bước chân vào con đường diễn viên và đó cơ hội rộng mở hơn khi tôi được giao đóng nhiều dạng vai, bao gồm cả những vai hiền lành nghèo khổ…", nam diễn viên cho biết.

Không chỉ tài năng, tâm huyết với nghề, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An còn được được nhiều người nể trọng bởi tính tình khẳng khái, dám thẳng thắn lên tiếng những vấn đề sai quấy trong giới cũng như trong xã hội.

Cách đây vài năm, khi một số nghệ sĩ bị một nữ đại gia liên tục lên mạng xã hội livestream chửi bới, Huỳnh Kiến An là người duy nhất dám lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp. Điều này khiến anh gặp rắc rối tới mức phải khóa trang cá nhân và cầu cứu công an vì bị fan của nữ đại gia "đòi giết"...

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An luôn là người có tính rất thẳng thắn, anh biết việc lên tiếng có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mình nhưng không hối hận. "Tôi đâu phải là người vô tri. Tôi biết tôi mất gì. Tôi mất rất nhiều nhưng tôi làm gì cũng không vì lợi ích cá nhân mà vì nghề của mình", anh tâm sự.

Dĩ nhiên, sự ngay thẳng bộc trực của anh được rất nhiều người kính nể nhưng cũng không ít người… không ưa. Không ít lần nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bị chính vợ mình cằn nhằn.

Vợ chồng nghệ sĩ Huỳnh Kiến An thời trẻ.

Và bây giờ, sau gần 40 năm bên nhau.

Anh trải lòng: "Vợ chồng đầu ấp tay gối nên tôi nghĩ gì, làm gì, vợ tôi biết hết. Vợ biết tính tôi nên cằn nhằn nhưng cũng rất thương và tôn trọng tôi. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với vợ con một điều, nếu tôi khôn ngoan hơn thì vợ con tôi sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, nhiều tiêu chuẩn, nhiều ưu tiên từ học tập, y tế tới cuộc sống...

Tôi không có vật chất nên bù lại bằng việc không để vợ con xấu hổ về mình, nhất là chuyện bồ bịch, trai gái. Làm gì thì làm, tôi cố gắng sống tốt với vợ con. Tôi nói ra nhiều người không tin nhưng tới năm 26 tuổi, tôi vẫn chưa biết tình yêu là gì dù mình gặp phụ nữ đẹp không ít…

Nhưng ngay lần đầu tiên gặp vợ, vừa nhìn là tôi biết, cô ấy chính là người phụ nữ của mình. Tôi gặp cô ấy năm 26 tuổi đến 28 tuổi cưới. 30 tuổi có con và đến giờ sống với nhau gần 40 năm.

Mọi người hỏi tôi có yêu cô ấy như ngày đầu không thì không. Tôi yêu hơn, càng ngày càng yêu hơn. Ngày đầu chỉ có nhiêu đó thôi, càng sống với nhau, chúng tôi càng có những kỷ niệm, có những cống hiến, có những hy sinh khiến cho mình càng lúc càng yêu hơn.

Lúc đó là mình yêu bản chất con người chứ không phải yêu bề ngoài. Bề ngoài sẽ tàn phai theo thời gian. Vợ tôi quá hiền lành, quá thương người, ai nhờ gì cũng giúp, nhiệt tình, sốt sắng, vui vẻ. Con cái cũng rất thương mẹ vì mẹ hiền".

Tổ ấm của Huỳnh Kiến An. Ông tự hào khi đã lo cho hai con đi du học và hiện có cuộc sống ổn định.

Hiện tại ngoài đi phim, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An còn quay lại nghề cầm míc. Anh vốn xuất thân là ca sĩ đoàn Bông Sen rồi đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn trước khi được biết đến với vai trò diễn viên.

"Tôi thấy mình may mắn vì sống được bằng nghề. Mỗi năm cũng có cơ hội đóng một vài phim. Mặc dù thu nhập từ việc đóng phim cũng không nhiều, nhưng tôi cũng không tiêu pha mấy, ít khi tụ tập, nhậu nhẹt nên cũng đủ để trang trải và đỡ đần gia đình", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn