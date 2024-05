Nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an huyện Quế Phong cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa với tinh thần “an ninh chủ động”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trên các mặt công tác

Chiều 16/5/2024, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác và Trưởng Công an các xã, thị trấn thuộc Công an huyện Quế Phong.

Quang cảnh buổi làm việc

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua Công an huyện Quế Phong đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; an ninh biên giới, miền núi, dân tộc được bảo đảm, không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với các huyện giáp biên của nước bạn Lào.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Quế Phong phát biểu tại buổi làm việc

Trong 05 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Quế Phong đã chủ động phòng ngừa, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (từ đầu năm 2024 đến nay xảy ra 03 vụ, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 25%); cùng với đó đơn vị cũng đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy (từ đầu năm 2024 đến nay, đã phá 03 chuyên án ma túy, thu hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt cao, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các mặt công tác khác như: Nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; các phong trào thi đua của Công an tỉnh luôn được Công an huyện Quế Phong chỉ đạo, nỗ lực thực hiện đi đầu; công tác từ thiện, nhân đạo được quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức….

Đại diện các phòng chức năng phát biểu

Ghi nhận kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn Công an huyện Quế Phong, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an huyện không chủ quan, hài lòng với thành tích đã đạt được mà cần triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa với tinh thần “an ninh chủ động” để tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Quế Phong tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm kìm giữ và kéo giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 05% so với cùng kỳ, bên cạnh đó Công an Quế Phong cũng cần tập trung thực hiện hiệu quả, quyết liệt các mặt công tác khác như: đấu tranh tội phạm ma túy song song với việc quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, đối tượng có nhân thân xấu; các tội phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường đi đôi với rà soát làm sạch ma túy trên địa bàn đảm bảo thực chất. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý Công an Quế Phong cần quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, toàn diện; chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đi đôi với thực hiện tốt kế hoạch triển khai các mô hình thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP giai đoạn 2; tiếp tục triển khai Tổ công tác 373…, xây dựng lực lượng Công an Quế Phong ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Văn Hậu - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn