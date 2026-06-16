Thực hư chuyện Lisa bị "ghẻ lạnh" ở World Cup, nữ hoàng Shakira cũng từng gặp cảnh tương tự

Sau lễ khai mạc World Cup 2026, bên cạnh những lời khen dành cho quy mô hoành tráng và dàn sao đình đám góp mặt, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Những hình ảnh ghi lại màn trình diễn của nữ thần tượng người Thái Lan với nhiều khoảng trống trên khán đài đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí xuất hiện không ít bình luận cho rằng ngôi sao BLACKPINK bị khán giả World Cup "ghẻ lạnh".

Lisa ở khai mạc World Cup 2026

Trong loạt hình ảnh được lan truyền rộng rãi, Lisa xuất hiện trên sân khấu chính của lễ khai mạc World Cup 2026 với tiết mục Goals . Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ nằm ở phần biểu diễn mà còn là những hàng ghế chưa được lấp đầy trên khán đài. Một số tài khoản nhanh chóng lấy đây làm cơ sở để đánh giá sức hút của nữ ca sĩ, cho rằng màn xuất hiện tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

Khán đài SoFi Stadium trống vắng lúc Lisa biểu diễn

Nhiều bài đăng với nội dung chế giễu đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc biểu diễn trước khung cảnh khán đài thưa thớt là một "nốt trầm" trong sự nghiệp quốc tế của Lisa

Nhiều bài đăng với nội dung chế giễu đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc biểu diễn trước khung cảnh khán đài thưa thớt là một "nốt trầm" trong sự nghiệp quốc tế của Lisa. Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi nữ thần tượng vốn là một trong những nghệ sĩ được chú ý nhất tại lễ khai mạc năm nay.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bối cảnh thực tế của sự kiện, việc quy kết Lisa bị khán giả quay lưng có phần thiếu khách quan. Theo nhiều khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động, lễ khai mạc World Cup 2026 được tổ chức trước giờ bóng lăn chính thức khoảng 2 tiếng. Đây là khoảng thời gian phần lớn người hâm mộ bóng đá vẫn đang di chuyển đến sân, xếp hàng kiểm tra an ninh hoặc hoàn tất các thủ tục vào cổng. Vì vậy, tình trạng khán đài chưa được lấp đầy hoàn toàn là điều dễ hiểu.

World Cup trước hết vẫn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phần đông khán giả là fan bóng đá mua vé để theo dõi các trận đấu và chờ đợi tiếng còi khai cuộc hơn là đến xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Không giống các concert âm nhạc, nơi khán giả chủ động đến sớm để theo dõi trọn vẹn mọi tiết mục, khán giả của World Cup thường tập trung đông nhất vào thời điểm sát giờ thi đấu. Chính vì vậy, số lượng người có mặt trên khán đài trong các tiết mục khai mạc thường không phản ánh chính xác sức hút của nghệ sĩ biểu diễn. Nhiều người hâm mộ bóng đá chỉ xuất hiện khi trận đấu sắp bắt đầu, khiến các màn trình diễn diễn ra trước đó khó tránh khỏi cảnh tượng còn nhiều ghế trống.

Lisa không phải nghệ sĩ duy nhất gặp tình huống này

Và Lisa không phải nghệ sĩ duy nhất gặp tình huống này. Trước tiết mục Goals của Lisa, Anitta và Rema, sân khấu của Tyla và Future cũng diễn ra trong bối cảnh khán đài nhiều khoảng trống. Điều này cho thấy đây là tình trạng chung của chương trình khai mạc chứ không phải vấn đề riêng liên quan đến một nghệ sĩ cụ thể.

Nếu nhìn lại lịch sử World Cup, những hình ảnh tương tự cũng từng xuất hiện ở nhiều mùa giải trước. Màn trình diễn của Shakira tại lễ bế mạc World Cup 2014 ở Brazil ghi nhận những khu vực khán đài chưa kín chỗ. Nguyên nhân đều xuất phát từ đặc thù tổ chức của các lễ khai mạc thể thao, nơi âm nhạc đóng vai trò mở màn cho sự kiện chính là trận đấu. Bởi vậy, việc sử dụng những bức ảnh chụp một góc khán đài tại thời điểm nhất định để đánh giá sức hút của nghệ sĩ có thể dẫn đến những kết luận thiếu chính xác.

Nữ hoàng World Cup Shakira diễn khai mạc năm 2014 ở Brazil

Khi ấy, khán đài cũng trống vắng tương tự

Bỏ qua những tranh cãi xoay quanh lượng khán giả trên sân, Lisa vẫn hoàn thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Nữ thần tượng trở thành nghệ sĩ Kpop nữ đầu tiên và cũng là nghệ sĩ người Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup, một sân khấu mang tính biểu tượng bậc nhất thế giới. Dù đối diện với nhiều áp lực lẫn lời chê xoay quanh bài hát chủ đề Goals, Lisa vẫn giữ phong thái tự tin và chuyên nghiệp xuyên suốt tiết mục. Khả năng làm chủ sân khấu, thần thái ngôi sao cùng kinh nghiệm biểu diễn quốc tế giúp cô hoàn thành phần trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động và hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình.

Sau khi chương trình kết thúc, tên tuổi Lisa nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Hàng loạt video ghi lại màn trình diễn được chia sẻ rộng rãi và thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau vài giờ đăng tải. Điều này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của thành viên BLACKPINK vẫn đang ở mức rất cao trên phạm vi quốc tế.

World Cup 2026 không phải một "nốt trầm" như những gì một bộ phận cư dân mạng đang bàn tán, mà là thêm một cột mốc mang tính lịch sử trong hành trình chinh phục những sân khấu lớn nhất thế giới của Lisa

Ở thời điểm hiện tại, Lisa không đơn thuần là một ca sĩ Kpop mà đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Thành công của cô được xây dựng từ lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp thế giới, sức mạnh truyền thông của một ngôi sao hàng đầu cùng hành trình không ngừng mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc. World Cup 2026 không phải một "nốt trầm" như những gì một bộ phận cư dân mạng đang bàn tán, mà là thêm một cột mốc mang tính lịch sử trong hành trình chinh phục những sân khấu lớn nhất thế giới của Lisa.

Ảnh: Getty, IGNV

Tác giả: Tuyết Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới