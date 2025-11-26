Nam ca sĩ Vbiz bị cháy nhà 4 tầng, thiệt hại tài sản nặng nề, phải đi ăn ngủ nhờ hàng xóm

Mới đây, vợ chồng Phạm Trưởng - Lê Nga đã chia sẻ chuyện ngôi nhà 4 tầng của mình bị cháy, gây thiệt hại nặng nề về tài sản như hỏng xe điện, xe đạp, quần áo, hàng hóa, nội thất,... May mắn, các thành viên trong gia đình nam ca sĩ đều bình an. Bà xã Phạm Trưởng cho biết cả nhà phải sang ăn ngủ nhờ hàng xóm.

Bà xã Phạm Trưởng cho hay: “Sự cố nhà em sau 1 đêm, cũng may cả nhà bình an. Thiệt hại tài sản nặng nề: Cháy xe điện, xe đạp, nhà hư hết 4 lầu, hư nhiều áo quần, hàng hóa, đồ đạc,...

Bữa giờ thấy lũ lụt khắp nơi mà mình cũng đang gặp nạn và ăn ngủ ké nhà cô chú hàng xóm, bao việc phải giải quyết”.

Nhà 4 tầng của ca sĩ Phạm Trưởng gặp sự cố hỏa hoạn, hư hỏng nhiều tài sản.

Cảnh tro bụi bám đen nội thất nhà Phạm Trưởng sau vụ cháy.

Hiện tại, gia đình Phạm Trưởng đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa.

Câu chuyện của ca sĩ Phạm Trưởng cũng là một lời nhắc cho khán giả rằng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đổi lấy hậu quả nặng nề, nên việc chú trọng an toàn luôn là điều cần thiết. Nhưng giữa mất mát, điều đáng trân trọng hơn cả là tình người ấm áp, đoàn kết của xóm làng. Đó là lời nhắc rằng trong hoạn nạn, giá trị lớn nhất không phải vật chất, mà là sự sẻ chia và kết nối giữa con người với nhau.

Nhiều khán giả cũng để lại lời động viên vợ chồng Phạm Trưởng sớm vượt qua biến cố, ổn định lại cuộc sống. Một số bình luận nổi bật như: “Mạnh mẽ vượt qua nhé anh chị, còn người là con của”, “May mắn cả nhà không sao, tài sản các thứ mình tích lũy dần lại”, “Cầu cho gia đình có thật nhiều sức khỏe, sớm ổn định lại cuộc sống”,...

XEM VIDEO: Vụ cháy để lại hậu quả nặng nề ở nhà ca sĩ Phạm Trưởng.

Phạm Trưởng sinh năm 1985 tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), là ca - nhạc sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Vboys. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Phạm Trưởng gây tiếng vang qua nhiều bài hát như: Đàn ông là thế, Xin lỗi anh đã sai, Hai ba năm, Trang giấy trắng,... Song song đó, nam ca sĩ còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Trước khi vươn đến thành công, anh từng trải qua ngày tháng đầy khó khăn, thậm chí còn muốn bỏ nghề.

Chia sẻ về hành trình làm nghề của mình, Phạm Trưởng cho hay: "Tôi làm nghề bằng cái tâm, nhiệt huyết và lúc nào cũng có sự đổi mới, đầu tư chất lượng cho sản phẩm. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên ra sản phẩm mới để khán giả không quên mình. Một yếu tố quan trọng nữa theo tôi nghĩ là mình giữ được đạo đức nghề nghiệp. Tên tuổi của tôi dù không phải quá nổi tiếng nhưng tôi kiên định đi lên bằng thực lực. Những khán giả đã yêu mến thì sẽ theo tôi dài lâu".

Phạm Trưởng sở hữu nhiều bản hit gắn liền với ký ức khán giả.

Hiện tại, Phạm Trưởng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã tên Lê Nga. Cặp đôi đã có với nhau 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”. Lê Nga luôn là hậu phương vững chắc để Phạm Trưởng theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nam ca sĩ cho biết bà xã không ghen tuông, thấu hiểu cho công việc của chồng.

Phạm Trưởng từng kể: “Vợ tôi không khó chịu khi các fan nữ có hành động ôm, hôn với tôi. Cô ấy biết rằng nghệ sĩ là phải phục vụ khán giả. Người ta yêu thương, quý mến thì mới thể hiện tình cảm với mình. Ngay từ ban đầu, tôi đã trấn an vợ và tính cách của tôi cũng khiến vợ tin tưởng. Chính vì thế, chưa bao giờ chúng tôi xảy ra mâu thuẫn vì điều này”.

“Tôi rất may mắn khi cưới được một người vợ rất tình cảm, biết lo cho gia đình và hy sinh cho chồng rất nhiều. Những lúc tôi vấp ngã, luôn có Nga đứng sau lưng động viên và lo hết mọi việc”, Phạm Trưởng từng chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Phạm Trưởng và bà xã Lê Nga.

Cặp đôi có với nhau 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”.

Lê Nga là hậu phương vững chắc để Phạm Trưởng thoải mái làm việc.

