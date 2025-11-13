Nam ca sĩ không có đồng nào trong tay, giờ ở biệt phủ nghìn m2

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Huỳnh Lập, Lâm Hùng và Trang Pháp.

Em Thúy Đào

Mở đầu chương trình, ca sĩ Lâm Hùng bày tỏ: "Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi Mái ấm gia đình Việt chọn Rạch Giá, quê hương của tôi làm địa điểm thực hiện chương trình.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trở về quê nhà, cùng đồng nghiệp đồng hành và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm hy vọng để các em nhỏ có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Nhân vật gây xúc động chương trình tuần này là em Đỗ Huỳnh Thúy Đào (sinh năm 2015), hiện là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bình Hàng Trung, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp. Cha của Thúy Đào mất đầu năm 2025 do tai nạn giao thông. Hiện em đang sống cùng bà ngoại, mẹ và em trai 8 tuổi.

Gia đình Thúy Đào còn có hai anh trai. Anh Tấn Đạt (sinh năm 2000) đang làm công nhân bốc vác tại TP.HCM, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Anh Văn Đức (sinh năm 2002) đã có vợ và con nhỏ, kinh tế còn nhiều khó khăn.

Gia đình em Thúy Đào

Từ ngày chồng mất, chị Đỗ Thị Trúc Giang – mẹ của Thúy Đào (sinh năm 1977) gồng gánh nuôi cả gia đình. Một mình chị mưu sinh bằng nghề bán vé số, vừa lo cho mẹ ruột 71 tuổi, vừa nuôi các con ăn học. Ngoài ra, chị còn nhận thêm công việc lột hạt sen để kiếm thêm thu nhập.

Căn nhà nơi gia đình sinh sống đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy, hai chị em Thúy Đào rất hiểu chuyện. Em thường đi hái rau về luộc, còn em trai đi câu cá để cải thiện bữa ăn. Hình ảnh cậu bé 8 tuổi vóc dáng nhỏ bé nhưng đã biết giúp mẹ, giúp chị việc nhà khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Huỳnh Lập không giấu được xúc động, liên tục an ủi hai bé. Nam nghệ sĩ cho biết: "Tôi càng thêm xót xa khi thấy Thúy Đào khóc. Những mất mát và nỗi buồn mà cô bé mồ côi cha phải trải qua khiến anh không khỏi lo lắng, thương cảm".

Ca sĩ Trang Pháp nghẹn ngào, liên tục lau nước mắt cho Thúy Đào. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi đã nhiều lần xúc động khi xem chương trình Mái ấm gia đình Việt trên màn ảnh nhỏ, nhưng khi gặp trực tiếp nhân vật, cảm xúc càng thêm sâu sắc. Tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp giữa các thành viên trong gia đình, khiến bản thân càng trân trọng hơn những gì mình đang có".

Lâm Hùng

Ca sĩ Lâm Hùng đồng cảm tâm sự: "Tôi cũng từng mất cha từ sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi con.

Tôi là người khá cứng rắn nhưng bên trong rất dễ xúc động. Nhìn chị Giang một mình nuôi con khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi mất cha từ nhỏ, mẹ tôi cũng một mình gánh vác gia đình. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy ký ức của mình qua hoàn cảnh các cháu".

Lâm Hùng gửi gắm với Thúy Đào: "Lúc nào cháu muốn bỏ cuộc, hãy nhớ cách đây hơn 20 năm từng có một người không có đồng nào trong tay, đó chính là chú. Và hôm nay chú đã khác, từ một người lái tàu đã thay đổi được cuộc sống của mình. Cháu là đứa trẻ hiếu thảo, luôn cố gắng, chú tin rằng sau này cháu cũng sẽ thành công".

Được biết, Lâm Hùng hiện sống viên mãn bên vợ con trong sự giàu có. Anh sở hữu cả một biệt phủ rộng lớn cả nghìn mét vuông.

