Mỹ trục xuất người di cư châu Á, có người Việt Nam

Máy bay Boeing C-17 của không quân Mỹ được sử dụng cho các chuyến bay trục xuất tại sân bay quân sự Biggs ở Fort Bliss, El Paso, Texas hôm 13-2 - Ảnh: AFP

Theo Tổng thống Panama Jose Raul Mulino, Mỹ đã trục xuất 119 người này đến Panama theo một thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và quốc gia Trung Mỹ này, Hãng tin Reuters đưa tin ngày 13-2.

Tổng thống Panama cho biết chuyến bay đầu tiên từ Mỹ đã hạ cánh ở nước này vào hôm 12-2, chở theo người di cư từ các quốc gia châu Á, bao gồm: Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Việt Nam.

Tổng cộng Mỹ sẽ gửi 360 người bị trục xuất tới Panama trên 3 chuyến bay, hai chuyến bay còn lại sẽ sớm hạ cánh.

Trước khi được hồi hương, những người bị trục xuất sẽ được chuyển đến một nơi tạm trú gần Darien - khu rừng ngăn cách Trung và Nam Mỹ, nơi nhiều người di cư băng qua để tìm đường đến Mỹ.

Máy bay chở 119 người di cư bị Mỹ trục xuất, có người Việt Nam, đã hạ cánh tại Panama

Bộ An ninh nội địa Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận của Reuters.

Đầu tháng này, sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Mulino nhấn mạnh rằng chủ quyền đối với kênh đào Panama không phải là vấn đề có thể thảo luận.

Tuy nhiên, ông cũng đề cập đến khả năng hồi hương thêm nhiều người di cư.

Trong cuộc gặp đó, ông Mulino thông báo về việc có thể mở rộng bản ghi nhớ hợp tác đã được ký vào tháng 7 với Bộ An ninh nội địa Mỹ, trong đó cho phép hồi hương người Venezuela, Colombia và Ecuador từ khu Darien Gap thông qua một đường băng ở Panama, với chi phí do Mỹ chi trả.

Thứ trưởng Bộ An ninh Panama Luis Icaza cho biết nhờ hợp tác song phương giữa Panama và Mỹ, dòng người di cư băng qua Darien đã giảm 90% vào tháng 1 so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhận trở lại công dân bị trục xuất Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày 13-2, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự phối hợp của Việt Nam và Mỹ khi Tổng thống Donald Trump có các biện pháp trục xuất người nhập cư và người phạm tội, trong đó có người Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói: "Thời gian qua việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận nhận trở lại công dân đã được ký kết giữa hai nước. Hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và kịp thời về vấn đề này". Bà khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ về nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký, đồng thời mong muốn Mỹ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Mỹ; góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ