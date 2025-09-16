Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công một tàu nghi chở ma túy từ Venezuela trên đường đến Mỹ tại vùng biển quốc tế, khiến 3 người thiệt mạng, ông Trump viết trên mạng xã hội X. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho thấy con tàu chở ma túy.

Đây là vụ tấn công thứ hai của Mỹ nhằm vào tàu bị nghi ngờ vận chuyển ma túy trong vài tuần gần đây. Động thái này khiến căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang.

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, Venezuela cáo buộc hành động gây hấn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang “hành động gây hấn”, chứ không đơn thuần là căng thẳng song phương. Ông nhấn mạnh liên lạc giữa Venezuela và Mỹ đã bị gián đoạn trong tháng này.

"Đây không phải là căng thẳng, mà là sự xâm lược trên mọi mặt trận: tư pháp, chính trị, ngoại giao và quân sự. Venezuela có quyền đối phó toàn diện với sự xâm lược này theo luật pháp quốc tế. Tôi có thể khẳng định rằng liên lạc với chính phủ Mỹ đã bị cắt đứt trong tháng này", Tổng thống Maduro nhấn mạnh.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại phía Nam Caribe. Cuối tuần qua, 5 máy bay F-35 của Mỹ đã hạ cánh xuống Puerto Rico, nằm trong kế hoạch triển khai 10 chiến đấu cơ tàng hình tới khu vực. Hiện có ít nhất 7 tàu chiến cùng một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hoạt động tại vùng biển này.

Việc tăng cường lực lượng ở Nam Caribe là một phần trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy của Mỹ. Trước đó, đầu tháng 9, một cuộc không kích của quân đội Mỹ cũng đã khiến 11 người thiệt mạng và đánh chìm một tàu bị cáo buộc chở ma túy từ Venezuela.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: vov.vn