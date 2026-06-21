Thủ tướng Israel ban bố lệnh ngừng bắn khẩn vì Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, theo báo cáo được hãng tin Xinhua trích dẫn, lực lượng chiếm đóng của Israel đã không rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel đã vấp phải sự đáp trả gay gắt từ Hezbollah, giáng một đòn nặng nề vào các lực lượng của Israel.

Trong một tuyên bố chính thức hôm 20/6, Trụ sở Trung ương Khatam al-Anbiya (cơ quan điều phối các hoạt động của Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran) cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz là để đáp trả sự vi phạm trắng trợn điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ hậu chiến (MoU) của Mỹ và các hành vi vi phạm liên tục và kéo dài của Israel với thỏa thuận ngừng bắn ở miền Nam Lebanon.

"Trước việc Mỹ vi phạm rõ ràng các cam kết của mình liên quan đến điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh và để đáp trả những vi phạm liên tục và không ngừng nghỉ của Israel ở miền Nam Lebanon, chúng tôi tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với giao thông đường thủy", Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran tuyên bố.

Bộ chỉ huy nhấn mạnh đây là bước đáp trả đầu tiên đối với hành vi bội tín của kẻ thù, đồng thời cảnh báo nếu hành động gây hấn tiếp diễn, các biện pháp tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và thực hiện để buộc kẻ thù phải tuân thủ các cam kết của mình.

Bản ghi nhớ Islamabad giữa Iran và Mỹ đã được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết ngay trong những phút đầu tiên của ngày 18/6/2026 thông qua một quy trình kỹ thuật số đồng thời mà không có buổi lễ trực tiếp.

Các quan chức Iran mô tả văn kiện này là một khuôn khổ chính trị được thiết kế để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ và Israel áp đặt chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran và tạo ra con đường hướng tới một thỏa thuận toàn diện cuối cùng.

Bản ghi nhớ được hoàn thiện sau nhiều tuần đàm phán và được ký bằng cả tiếng Ba Tư và tiếng Anh.

Điều khoản đầu tiên của thỏa thuận quy định việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự giữa Iran, Mỹ và các đồng minh của họ trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon và cam kết các bên sẽ kiềm chế không thực hiện các hành động quân sự hoặc đe dọa vũ lực trong tương lai.

Bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon, trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng dự kiến ​​sẽ kết thúc trong thời hạn tối đa 60 ngày và dự kiến ​​sẽ dẫn đến một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC).

Bản ghi nhớ thiết lập một cơ chế kinh tế và hàng hải theo từng giai đoạn, theo đó Mỹ cam kết bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế ảnh hưởng đến Iran, bao gồm các biện pháp liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ, giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, tiếp cận các tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân theo các mốc thời gian đã thỏa thuận.

Song song đó, Iran cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải thương mại an toàn qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp các thỏa thuận hàng hải trong tương lai với Oman và các quốc gia ven biển khác trong khu vực theo luật pháp quốc tế.

Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi chính quyền Israel chấm dứt các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo Biên bản ghi nhớ.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn