Mỹ giải cứu thành công phi công của chiếc F-15 bị rơi tại Iran sau "giao tranh dữ dội"

Diễn biến trên xảy ra sau khi xuất hiện báo cáo về những cuộc không kích trong đêm tại TP Dehdasht - Iran, gần khu vực chiếc máy bay bị bắn hạ.

Hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù khỏi F-15 sau khi chiến đấu cơ này bị lực lượng Tehran bắn hạ vào ngày 3-4.

Ngay sau vụ bắn rơi, một người đã được tìm thấy, trong khi tung tích của người còn lại không rõ.

Nỗ lực tìm kiếm viên sĩ quan mất tích đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua giữa lực lượng Mỹ và các nhóm vũ trang liên quan đến Iran.

Theo báo The Telegraph, chính quyền Iran đã treo thưởng khoảng 63.000 USD cho nhóm bắt giữ được quân nhân Mỹ nêu trên.

Dù đã điều động các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn tinh nhuệ, không quân Mỹ vẫn đạt ít tiến triển trong việc lần ra tung tích cho đến ngày 4-4.

Hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ mới đây khẳng định với Fox News rằng quân nhân mất tích và đội giải cứu đều đã rời khỏi Iran an toàn, sau những trận giao chiến được mô tả là dữ dội.

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận Washington giải cứu thành công quân nhân mất tích.

Viên sĩ quan vũ khí bị thương nhưng hiện đã “an toàn, ổn định” và sẽ hồi phục, ông Donald Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social.

Ghế phóng được cho là của chiếc F-15 bị bắn hạ. Ảnh: The Telegraph

Iran tổ chức hệ thống phòng không gồm nhiều tầng có khả năng kết hợp năng lực đánh chặn tầm xa, tầm trung và tầm ngắn.

Palestine Chronicle mô tả tầng trên cùng trong hệ thống phòng không Iran là tổ hợp tên lửa đất đối không tự chế tạo Bavar-373, được thiết kế để đối phó máy bay, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình đối phương.

Các báo cáo quốc phòng cho biết hệ thống này sử dụng radar mảng pha và các tên lửa đánh chặn dòng Sayyad, với tầm hoạt động vượt 200 km.

Tầng giữa gồm các hệ thống như Khordad-15, có khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và đánh chặn máy bay ở tầm trung.

Phân tích do Global Defense Corp công bố cho rằng hệ thống này có thể đánh trúng các mục tiêu khó bị phát hiện ở khoảng cách ngắn hơn, qua đó bổ sung cho các hệ thống tầm xa.

Riêng lớp phòng thủ tầm thấp, Iran triển khai các hệ thống tầm ngắn và các tổ hợp bảo vệ điểm, trong đó có các tên lửa đánh chặn kiểu Tor cùng các đơn vị cơ động khác tạo thành các vùng hỏa lực che phủ đan xen.

Hệ thống phòng không Iran vận hành như một mạng lưới thống nhất, thay vì là các đơn vị hoạt động tách rời.

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động