Mỹ xác nhận tiêm kích F-15E đầu tiên bị bắn hạ tại Iran

Theo Reuters, một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp của nước này đối với hai thành viên phi hành đoàn. Đây được coi là lần đầu tiên tiêm kích Mỹ bị bắn rơi bên trong lãnh thổ Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hôm 28/2.

Xác nhận với Reuters, một quan chức Mỹ cho biết, tiêm kích nước này bị bắn hạ vào ngày thứ 35 của xung đột. Sự việc đẩy chính quyền ông Trump vào thế khó khi các khí tài hiện đại nhất bị vô hiệu hóa, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông rằng phòng không Iran đã bị xóa sổ.

Các mảnh vỡ máy bay F-15E bị bắn rơi tại Iran. Ảnh: Press TV

Hình ảnh cánh đuôi F-15E do Iran công bố. Ảnh: Press TV

F-15E Strike Eagle là loại máy bay chiến đấu đa năng có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất. Thông thường, tổ lái của F-15E bao gồm một phi công và một sĩ quan hệ thống vũ khí.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran công bố hình ảnh các mảnh vỡ được cho là của tiêm kích Mỹ bị bắn rơi, gồm một phần đầu cánh chính với dải đèn định vị ban đêm và cánh đuôi đứng có phù hiệu Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu (USAFE). Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thêm rằng máy bay thuộc biên chế phi đoàn đồn trú tại căn cứ không quân Lakenheath ở Anh, nhấn mạnh nó đã bị vỡ vụn nên chưa thể xác định số phận người lái.

Cựu Đại tá Lục quân Mỹ Myles Caggins nhận định, đây là một sự kiện quan trọng. Ông lưu ý rằng dù lưới phòng không chủ lực của Iran đã bị vô hiệu hóa sớm bằng không kích và tấn công mạng, các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) vẫn là mối đe dọa thường trực đối với các dòng tiêm kích như F-15.

Hiện tại, Mỹ đã giải cứu một trong hai phi công. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn người còn lại vẫn đang được tích cực triển khai. Trên mạng xã hội X, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết đang cầu nguyện cho sự trở về an toàn của phi công cùng các đội cứu hộ trong điều kiện nguy hiểm.

Về phần mình, Tehran đã phát lệnh truy quét và treo thưởng cho bất kỳ cá nhân nào bắt sống được người còn lại. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu người này bị bắt giữ và đưa lên truyền hình, dư luận Mỹ sẽ chấn động. Trong kịch bản đó, Nhà Trắng sẽ đối mặt với sức ép cực lớn, dẫn đến những hệ luỵ khó lường.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân