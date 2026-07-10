Muốn bàn làm việc vừa đẹp vừa "hút lộc", đừng bỏ qua 4 loại cây mini này

Không gian làm việc sẽ trở nên dễ chịu hơn chỉ với một chậu cây nhỏ. Ngoài tác dụng trang trí, nhiều người còn lựa chọn cây để bàn với mong muốn thu hút may mắn, tài lộc và tạo thêm năng lượng tích cực trong công việc. Nếu bạn là người bận rộn, đây là 4 loại cây vừa dễ chăm sóc vừa phù hợp với môi trường văn phòng.

Cây lưỡi hổ mini – Biểu tượng của sự mạnh mẽ

Lưỡi hổ mini là một trong những loại cây được dân văn phòng yêu thích bởi khả năng chịu hạn tốt và không cần chăm sóc cầu kỳ. Cây có thể sống trong môi trường điều hòa, chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp và tưới nước khoảng 1–2 lần mỗi tuần.

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giúp xua đuổi điều không may và mang đến nguồn năng lượng tích cực. Với dáng lá thẳng đứng, gọn gàng, loại cây này còn tạo cảm giác hiện đại và chuyên nghiệp cho góc làm việc.

Cây lưỡi hổ mini được dân văn phòng ưa chuộng.

Cây kim tiền mini – Tượng trưng cho tài lộc

Kim tiền luôn nằm trong danh sách những cây phong thủy được lựa chọn nhiều nhất tại văn phòng. Những chiếc lá xanh bóng, mọc cân đối tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển.

Đây cũng là loại cây khá "dễ tính", không cần tưới nước hằng ngày và thích hợp với nơi có ánh sáng nhẹ. Một chậu kim tiền nhỏ đặt trên bàn làm việc hoặc quầy lễ tân vừa tạo điểm nhấn xanh mát vừa mang ý nghĩa cầu mong công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông.

Cây kim tiền mang ý nghĩa phong thủy quan trọng.

Cây trầu bà – Mang đến cảm giác thư giãn

Trầu bà mini có kích thước nhỏ gọn, dễ thích nghi với môi trường văn phòng và phát triển tốt ngay cả khi không có nhiều ánh sáng trực tiếp.

Không chỉ giúp không gian trở nên mềm mại và gần gũi hơn, nhiều người còn tin rằng trầu bà tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ.

Cây trầu bà để bàn.

Sen đá – Nhỏ gọn nhưng bền bỉ

Nếu thường xuyên bận rộn hoặc hay quên tưới cây, sen đá là lựa chọn phù hợp. Loài cây này có khả năng chịu hạn tốt, chỉ cần tưới nước khi đất đã khô.

Trong phong thủy, sen đá tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ và gắn kết. Với hình dáng nhỏ nhắn cùng nhiều màu sắc, sen đá cũng là lựa chọn giúp góc làm việc trở nên sinh động hơn mà không chiếm nhiều diện tích.

Cây sen đá không cần tưới quá nhiều nước.

Để cây luôn xanh tốt, đừng quên những lưu ý này

Dù là loại cây nào, bạn cũng nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ hoặc ánh sáng gián tiếp, tránh để dưới nắng gắt hoặc trong góc quá tối trong thời gian dài.

Chỉ tưới nước khi đất bắt đầu khô, tránh tưới quá nhiều vì đây là nguyên nhân phổ biến khiến cây bị úng rễ. Đồng thời, nên thường xuyên lau sạch bụi trên lá, cắt bỏ lá úa và thay đất định kỳ để cây phát triển khỏe mạnh.

Một chậu cây nhỏ không chỉ giúp bàn làm việc thêm xanh mát mà còn góp phần tạo cảm giác thư giãn sau nhiều giờ ngồi trước máy tính. Dù ý nghĩa phong thủy chỉ mang tính tham khảo, việc chăm sóc một chậu cây mỗi ngày cũng là cách giúp không gian làm việc trở nên dễ chịu và tràn đầy sức sống hơn.

Tác giả: Hạnh Nguyên (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn